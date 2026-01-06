Prima pagină » Sport » Louis Munteanu, mesaj pentru patronul de la CFR Cluj după ce a semnat cu DC United

06 ian. 2026, 19:02, Sport
Louis Munteanu a semnat cu DC United pe trei sezoane și contractul se poate prelungi pentru încă un an.

Atacantul de 23 de ani va câștiga un milion de euro pe an și salariul va crește cu câte 10 la sută în următorii doi ani de contract.

DC United a plătit 5.9 milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu, sumă care poate ajunge la 8.5 milioane de euro dacă se îndeplinesc bonusurile de performanță.

Louis Munteanu, mesaj după ce a semnat cu DC United din SUA

Louis Munteanu a scris pe Instagram. „Salutare, dragi CFR-işti! Vreau să vă mulţumesc din suflet pentru aceşti aproape doi ani frumoşi petrecuţi împreună, ani care m-au format atât profesional, cât şi personal. De la momentul semnării, Clujul a devenit pentru mine ACASĂ, iar acest lucru se datorează oamenilor extraordinari pe care i-am întâlnit aici. Le sunt recunoscător colegilor mei, pentru că fără sprijinul, munca şi încrederea lor nu aş fi reuşit să am evoluţii atât de apreciate. Mulţumesc, de asemenea, doamnelor de la spălătorie, magazionerilor şi tuturor celor din club care au avut grijă de mine zi de zi. Fiecare gest a contat” arată mesajul lui Louis Munteanu, pe contul său de Instagram.

El le-a mulțumit și lui Dan Petrescu, fostul antrenor de la CFR Cluj, și patronul echipei ardelenea Nelu Varga. „Mister Petrescu, nu voi uita niciodată prima noastră conversaţie şi cât de mult aţi crezut în mine încă de la început. Şi nu în ultimul rând, mulţumesc domnului Varga pentru susținerea constantă şi pentru eforturile extraordinare depuse astfel încât să mă simt cu adevărat apreciat. Plec cu recunoştinţă, respect şi amintiri care vor rămâne mereu cu mine. Cu drag, Louis Munteanu!”, a mai scris acesta.

