Dinamo i-a stabilit prețul lui Cîrjan. „Asta ar fi suma pentru care acționarii ar spune da”

06 ian. 2026, 09:32, Actualitate
Dinamo i-a stabilit prețul lui Cîrjan / Sursa FOTO: prosport.ro

Chiar dacă echipa este aproape de liderul Universitatea Craiova și are șanse reale la campionat, conducătorii lui Dinamo așteaptă oferte pentru vânzarea jucătorilor și spun că oricine poate fi cedat. Inclusiv căpitanul Cătălin Cîrjan, pentru care acționarii au stabilit și un preț.

Așadar, până la performanța sportivă, șefii „câinilor” se gândesc mai întâi la cea financiară.

Cât costă Cătălin Cîrjan

Andrei Nicolescu, președintele FC Dinamo, spune că situația căpitanului a fost discutată la nivelul acționariatului. Cătălin Cîrjan are 23 de ani și este cel mai curtat jucător din Ștefan cel Mare. El și Alexandru Musi (21 de ani) sunt principalele arme ofensive ale „câinilor”.

Conform spuselor lui Nicolescu, Dinamo a avut o ofertă de 3 milioane de euro pentru Cîrjan, în vară, pe care a refuzat-o. În prezent, însă, lucrurile s-au mai schimbat, iar conducerea clubului este pregătită să se așeze la masa negocierilor.

„Niciun jucător de la Dinamo nu are clauză de reziliere. Avem doar unul, care a fost transferat în vara asta. E mai bine aşa la momentul în care trebuie să construim. Noi trebuie să ridicăm mult cota jucătorilor şi a clubului şi abia după să punem astfel de clauze.

Am avut ofertă de la Sturm Graz 3 milioane cu bonsuri pentru Cîrjan, da. În vara asta a fost netransferabil. Dintr-o discuţie internă, 5 milioane pentru Cîrjan ar fi suma pentru care acţionarii ar spune da.

Mai e un exemplu. A venit cineva pentru Musi, de curând. La fel, Musi nu e transferabil la momentul ăsta. Cumva, doar dacă primim o ofertă care sparge pragul psihologic al acţionarilor şi al nostru, atunci zicem da. Altfel, nu are rost. Vrem să construim. Pentru Musi a fost din Turcia. Erau bani buni pentru România, dar nu avea sens.

E o chestiune de viziune, de construcţie. Dacă aveam bani mulţi, atunci era uşor şi-l luam pe ăla şi ăla, dar nu aşa se construieşte”, a declarat Andrei Nicolescu, conform orangesport.ro.

Cîrjan și Musi, „fanteziștii” lui Dinamo

Cătălin Cîrjan este căpitanul lui Dinamo și printre cei mai importanți jucători din lot. A fost adus de la Rapid în vara lui 2024, integrându-se imediat în vestiarul „câinilor”. Cu 12 goluri și 7 pase reușite în 68 de meciuri, este deja liderul formației. Evoluțiile bune l-au adus și în atenția selecționerului Mircea Lucescu, fiind convocat la echipa națională.

Are o cotă de piață de 2,5 milioane de euro.

La rândul său, Alexandru Musi a ajuns la Dinamo în vara trecută, fiind transferat de la rivala FCSB, la schimb cu Dennis Politic. Musi a bifat 17 meciuri pentru Dinamo, reușind 5 goluri și 3 pase decisive.

Cota lui de piață este de 1,3 milioane de euro.

