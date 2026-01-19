Meci de gală pentru Istvan Kovacs! La ce meci de Liga Campionilor a fost delegat arbitrul român

Prima pagină » Sport » Meci de gală pentru Istvan Kovacs! La ce partidă de Liga Campionilor a fost delegat arbitrul român

19 ian. 2026, 15:38, Sport
Arbitrul Istvan Kovacs

Istvan Kovacs are parte de un meci important din grupele Champions League în această săptămână.

Miercuri, 21 ianuarie, de la 19:45, centralul din Carei se va afla la centru la partida Galatasaray – Atletico Madrid, din faza principală a UEFA Champions League.

Din brigadă mai fac parte arbitrii asistenți Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, precum și al patrulea oficial Szabolcs Kovacs. În camera VAR vor fi Rob Dieperink (Țările de Jos) și Cătălin Popa.

Kovacs a mai arbitrat trei partide din Liga Campionilor în acest sezon: Olympiakos Pireu – Pafos 0-0, Villarreal – Juventus Torino 2-2 și Liverpool – Real Madrid 1-0.

După primele șase runde, Atletico Madrid ocupă locul 8, cu 12 puncte, în timp ce Galatasaray se află pe 18, cu 9 puncte.

Horaţiu Feşnic va conduce la centru meciul Petrolul – Universitatea Craiova, care va avea loc luni, în etapa a 22-a din Superliga.

Feşnic va fi ajutat la cele două linii de Valentin Avram şi Alexandru Cerei, în timp ce Cristian Moldoveanu va fi rezervă.

În Camera VAR se vor afla Cătălin Popa şi Lucian Rusandu. Observatori vor fi Eduard Dumitrescu şi Cătălin Popa.

Rezultatele etapei 22

Vineri, 16 ianuarie

FC Argeş – FCSB 1-0

Sâmbătă, 17 ianuarie

Unirea Slobozia – UTA Arad 1-3
Farul Constanţa – FC Hermannstadt 1-1
FC Rapid – Metaloglobus Bucureşti 1-0

Duminică, 18 ianuarie

FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Botoșani 1-0
CFR 1907 Cluj – Oţelul Galaţi 1-0
Dinamo Bucureşti – Universitatea Cluj 1-0

Luni, 19 ianuarie

Ora 20.00 Petrolul Ploieşti – Universitatea Craiova

Ce meciuri sunt în etapa 23

Vineri, 23 ianuarie

Ora 17.00 Metaloglobus Bucureşti – FC Argeş
Ora 20.00 FC Hermannstadt – Dinamo Bucureşti

Sâmbătă, 24 ianuarie

Ora 17.00 Universitatea Cluj – Unirea Slobozia
Ora 20.00 Universitatea Craiova – FC Botoşani

Duminică, 25 ianuarie

Ora 14.30 Petrolul Ploieşti – Farul Constanţa
Ora 20.00 FCSB – CFR 1907 Cluj

Luni, 26 ianuarie

Ora 17.00 Oţelul Galaţi – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
Ora 20.00 UTA Arad – FC Rapid

