Mehmet Topal, fostul mare jucător turc, va reveni ca antrenor al echipei Petrolul Ploiești.

Turcul este un apropiat al clubului galben-albastru, care vine a treia oară la echipă, după două mandate în sezonul trecut. Topal n-a mai antrenat pe nimeni de când a plecat de la Ploiești și urmează cursurile de obținere a licenței Pro.

Mehmet Topal, 7 etape antrenor la Petrolul Ploiești după plecarea lui Eugen Neagoe

Situația formației prahovene este una critică, echipa fiind în acest moment pe locul 13 în Superliga, pozișie care duce la barajul de menținere.

Topal a antrenat în premieră Petrolul în toamna anului 2024 și după 21 de etape a lăsat-o pe locul 6. A revenit în primăvara anului trecut, după mandatul eșuat al lui Adrian Mutu și a reușit să salveze echipa de baraj la ultima etapă.

Petrolul va juca pe 6 aprilie, pe teren propriu, cu Csikszereda, echipă care se află cu patru puncte mai sus în clasament.

Petrolul Ploiești și antrenorul principal Eugen Neagoe (58 ani) au ajuns, miercuri, la un acord în privința încetării raporturilor contractuale, a anunțat clubul, pe site-ul său oficial.

Decizia a survenit în contextul problemelor de natură familială cu care tehnicianul se confruntă în această perioadă, a precizat clubul.

Eugen Neagoe se afla pe banca echipei ploieștene de la finalul lunii septembrie 2025, conducându-i pe „lupi” în 25 de partide oficiale (22 în Superligă, 3 în Cupa României). Petrolul a fost pregătită de Liviu Ciobotariu în primele nouă etape ale sezonului.

Care e programul etapei a 3-a din playoff / playout

Vineri, 3 aprilie

Ora 20.30 FC Botoşani – FCSB

Sâmbătă, 4 aprilie

Ora 15.00 Oţelul Galaţi – FC Hermannstadt

Ora 19.30 FC Argeş – Dinamo Bucureşti

Duminică, 5 aprilie

Ora 15.00 UTA Arad – FC Metaloglobus Bucureşti

Ora 17.30 Farul Constanţa – Unirea Slobozia

Ora 20.30 FC Rapid – Universitatea Cluj

Luni, 6 aprilie

Ora 17.30 Petrolul Ploieşti – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 20.30 Universitatea Craiova – CFR 1907 Cluj