Unde poate fi urmărit meciul Turcia-România, joi, 26 martie 2026. Partida începe de la ora 19:00

Joi, 26 martie 2026, România va întâlni echipa Turciei, la Istanbul, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 2026. Cele două echipe se vor lupta pentru a-și asigura un loc în finala care poate conduce spre Cupa Mondială. Iată unde poate fi urmărit meciul.

Mâine seară are loc partida dintre Turcia și România, la Istanbul. Meciul se va desfășura pe stadionul lui Beșiktaș, iar dacă Naționala României va învinge, atunci echipa va juca în deplasare cu Slovacia sau Kosovo în finala barajului pentru Campionatul Mondial 2026.

Barajul Turcia-România va începe de la ora 19:00, iar partida va putea fi urmărită la Prima TV.

Ce au în meniu fotbaliștii echipei Naționale a României

Fotbaliștii Naționalei României se află, deja, în Istanbul. Potrivit ProSport, delegația a decolat, astăzi, de pe Aeroportul Henry Coandă la ora 10:00, cu un charter Boeing 737. Sursa citată arată că meniul fotbaliștilor a fost fixat din timp, înainte de barajul Turcia-România. Staff-ul a comunicat din timp meniul la hotelul unde sunt cazați aceștia.

Ultima cină înainte de baraj conține nu doar o multitudine de salate dintre care fotbaliștii pot alege, ci și alte gustări, supe și paste. Felurile principale conțin, de altfel, frigărui de pui la grătar, file de vită la grătar sau file de somon la grătar. Garniturile vor fi: piure de cartofi și legume gratinate la cuptor. De altfel, meniul este completat și de fructe, clătite, iaurt, fistic și nuci.

