Ce echipe s-au calificat la Final 4 de la Budapesta! CSM București a ajuns din nou în top: „Sunt foarte mândră de fete”

Galerie Foto 8

CSM București s-a calificat la turneul Final 4 al Ligii Campionilor la handbal feminin, după ce a învins echipa daneză Team Esbjerg, cu scorul de 37-27 (19-14).

Partida a avut loc duminică, în Sala Polivalentă „Ioan Kunst-Ghermănescu” din Capitală, în manșa secundă a sferturilor de finală.

„Tigroaicele” au ajuns, după 8 ani, între cele mai bune patru echipe de pe continent (foto jos), după ce pierduseră la limită în tur, cu 25-26.

Final 4-ul Champions League are loc în weekend-ul 6-7 iunie, la Budapesta. CSM București, Gyor (Ungaria), Metz (Franța) și Brest (Franța) sunt cele 4 echipe calificate în semifinale Ligii Campionilor.

„Nu am făcut ceva diferit față de meciul tur, doar că am avut o săptămână în plus de pregătit. Lucrurile pe care nu le-am făcut bine atunci le-am exersat foarte mult. Au contat micile detalii.

Fetele erau pregătite să facă un meci bun după cele cinci întâlniri cu Esbjerg din trecut. Nu au simțit presiunea, au fost pregătite să dea totul. Au jucat cu atitudine în atac. Au crezut în această victorie.

Handbalul este simplu. Dacă ești puternic mental și crezi în tine, toate aceste mici detalii din tactică pot da rezultate. Dacă psihic nu ești pregătit, antrenorul nu poate să facă nimic. Azi am avut și o atmosferă fantastică, au fost 5.000 de oameni în tribună care ne-au dat energie. Au fost 60 de minute de luptă. Sunt foarte mândră de fete.

Ne așteptam la un meci mai strâns, însă noi am început foarte bine și i-am presat. Iar apoi, adversarul a fost nevoit să ne urmărească tot meciul. Uneori dacă nu pierzi ceva, nu poți câștiga ceea ce îți dorești cel mai mult.

Așa ni s-a întâmplat și nouă, iar după meciul pierdut cu Gloria Bistrița am spus că putem lua ceva pozitiv. Iar aceste lucruri au fost motivația și energia’, a declarat Bojana Popovic, antrenoarea de la CSM București.

Gloria Bistrița a ratat accesul în Final 4

Gloria Bistrița putea fi a doua echipă românească în semifinale, dar a fost eliminată de Brest în sferturi, cu 35-36 și 29-35 în cele două meciuri.

CSM București își află luni, de la 16:00, adversara din semifinala Ligii Campionilor

Reistad continuă să codnucă ierarhia golgheterelor competiției, cu 131 de reușite, dar va rămâne la această bornă, deoarece, pentru prima dată din sezonul 2020/21, Esbjerg nu a obținut calificarea în EHF Final 4.

Recomandarea video

Mediafax
Cele mai noi

Trimite acest link pe