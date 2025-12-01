Mesaje emoționante transmise de Gigă Hagi și Gică Popescu de Ziua Națională a României

Marile legende ale fotbalului românesc, Gheorghe Hagi și Gheorghe Popescu, au transmis mesaje de Ziua Națională. Amândoi fac referire la momentele când jucau la Echipa Națională.

„Am visat să joc pentru tine și am fost cel mai fericit când mi-am îndeplinit visul. Îți mulțumesc pentru fiecare emoție trăită sub tricolor.

Să avem grijă de casa noastră, să o iubim mai mult, să o apărăm și să ne aducem aminte mereu că nicăieri nu-i ca acasă. La mulți ani, România mea!”, a scris pe Facebook Gheorghe Popescu.

Gică Hagi, mesaj emoționant de Ziua Națională

Și Regele Gică Hagi a transmis un mesaj de Ziua Națională.

„La mulți ani, România! Întotdeauna o mândrie să te reprezint!”, a scris Hagi pe pagina sa de Facebook.