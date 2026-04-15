Mesajul EMOȚIONANT al familiei Lucescu. „Am simțit ceva ce nu credeam posibil în mijlocul unei asemenea dureri: că nu suntem singuri"
Familia lui Mircea Lucescu a transmis o scrisoare prin care mulțumește tuturor celor care au organizat funeraliile marelui antrenor și celor care i-au adus un omagiu.

Mircea Lucescu a decedat marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, după mai multe probleme de sănătate, el fiind internat la Spitalul Universitar de Urgență București.

La Arena Națională, unde sicriul a fost depus două zile, zeci de mii de oameni au venit să-i aducă un omagiu unuia dintre cei mai mari antrenori din lume. La înmormântarea de la Cimitirul Bellu au participat sute de persoane.

Mesajul emoționant al familiei Lucescu

„Noi – Elena Lucescu, Răzvan Lucescu și întreaga familie – ne exprimăm întreaga apreciere pentru modul exemplar în care toate aceste instituții și echipe au colaborat, contribuind la desfășurarea unei ceremonii demne, în acord cu personalitatea și parcursul excepțional al dragului nostru Mircea Lucescu. În toată această perioadă, am simțit ceva ce nu credeam posibil în mijlocul unei asemenea dureri: că nu suntem singuri. Într-adevăr, nu am fost singuri nicio clipă. De când am aflat primele vești despre starea lui de sănătate și până după înmormântare, s-a revărsat spre noi un val de căldură sufletească: mesaje, gânduri și gesturi care ne-au ținut în picioare. Îl vom purta mereu în inimile noastre. Știm că îl veți purta și voi” e mesajul familiei Lucescu, transmis prin intermediul FRF.

Care a fost ultima dorință a lui Mircea Lucescu. Ce a spus pe patul de spital: „Întotdeauna a insistat”

„Familia Lucescu adresează profunde mulțumiri tuturor instituțiilor publice și private, precum și tuturor profesioniștilor care au contribuit cu înaltă responsabilitate, rigoare și respect la organizarea și desfășurarea ceremoniei funerare dedicate iubitului nostru Mircea Lucescu. Fără sprijinul lor, nu i-am fi putut cinsti memoria așa cum se cuvine. Toate aceste dovezi de solidaritate au reprezentat un sprijin esențial pentru familie și o expresie autentică a respectului față de tot ceea ce a însemnat el ca om și ca profesionist.

În mod deosebit, dorim să aducem mulțumiri: Bisericii Ortodoxe Române și întâi-stătătorilor ei, Bisericii Sfântul Elefterie, precum și preoților și Corului Tronos, care au oficiat și au dat profunzime slujbei de înmormântare; Guvernului României, prin instituțiile sale; Federației Române de Fotbal, care, prin președintele ei, domnul Răzvan Burleanu, și membrii acesteia, ne-a fost alături pe întreaga durată a funeraliilor, prin implicarea constantă și sprijinul acordat în găzduirea ceremoniilor naționale; Cancelariei Onorurilor, pentru întregul sprijin acordat în organizarea onorurilor dedicate domnului Mircea Lucescu, precum și Regimentului de Gardă și Protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Comenduirii Garnizoanei București.

Poliției Române, precum și structurilor din subordinea acesteia, în mod special Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și Brigăzii Rutiere București, pentru profesionalismul, promptitudinea și sprijinul esențial acordat în asigurarea bunei desfășurări a ceremoniei; Jandarmeriei Române, prin Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București, pentru sprijinul acordat și implicarea în asigurarea ordinii și desfășurării în condiții optime a ceremoniei; Serviciului de Ambulanță privată Sanador, pentru sprijinul acordat și implicarea profesională în asigurarea asistenței medicale pe întreaga durată a ceremoniei.

Primăriei Municipiului București, prin Direcția Generală de Investiții, pentru punerea la dispoziție a Stadionului Arena Națională și a tuturor facilităților necesare pe perioada desfășurării evenimentului; Personalului Secției de Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Universitar de Urgență București; Administrației Cimitirului Bellu; Firmelor de pază privată implicate în asigurarea securității; Firmei Beligi Servicii Funerare, reprezentată de domnul Andrei Cristea, pentru profesionalismul și dedicarea manifestate pe întreaga durată a organizării evenimentului” notează familia Lucescu în scrisoare.

Condiția lui Hagi pentru a prelua echipa națională. Pe cine trebuie să dea afară Burleanu, dacă vrea ca „Regele" să antrenze România
Alex Dobre, „urecheat" pentru atitudinea avută după Rapid – FC Argeș. Cine spune că „nu se pune problema să îl mai lași să joace"
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – F.C. Bihor, miercuri, 15 aprilie 2026, de la ora 19:00
„EXCLUSIV RAPID" cu Motroc & Gâlcă – înainte de Craiova – Rapid – începe la 16:45, în direct pe YouTube – ProSport
Antrenorul de la FCSB care și-a dat demisia și a renunțat la clauza de despăgubire, după criticile lui Gigi Becali. Acum, regretă ce a făcut
Flavius Stoican e noul antrenor al celor de la Farul Constanța. Ce spune tehnicianul care a venit în locul lui Ianis Zicu
Mediafax
Analiză | Un al Treilea Război Mondial este plauzibil, dar iată cum poate fi evitat
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Mediafax
Patru cercetări științifice care păreau absurde, dar au dat rezultate absolut remarcabile
Click
„M-a umplut de apă din cap până-n picioare”. Oana Roman, deranjată de vecinii de hotel, în vacanța de ziua ei
Digi24
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Iuliana Dup, de la Pro TV, pentru cele 15 săptămâni de Desafio
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme. E mândră de silueta ei! Fanii au criticat-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Chinezi au prezentat sistemul hibrid cu inteligență artificială care va bate Toyota
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este entropia?
Scandal în Franța. Poliția nu a primit permisiunea să efectueze o percheziție la Palatul Elysée. Ce li s-a comunicat anchetatorilor
Ultimul sprint până la vacanţa mare: ce îi aşteaptă pe elevi după vacanţa de Paşte
Simfonia Lalelelor la Pitești. Cum s-a ajuns de la o idee locală la un reper național al primăverii
Putin l-a trimis pe Lavrov în China. Xi Jinping vorbește despre o schimbare „care se întâmplă o dată la un secol"
Preluare de ștafetă la Parchetul instanței supreme. Care sunt prioritățile noului procuror general Cristina Chiriac
În ce regiuni se încălzește și unde vor fi temperaturi la limita înghețului. Prognoză de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul

