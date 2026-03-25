Mesajul transmis de Gică Hagi înainte de Turcia - România. ”Regele” le-a spus tricolorilor ”secretul” care îi poate ajuta în duelul cu turcii
Galerie Foto 7

Gheorghe Hagi le-a transmis un mesaj de 46 de cuvinte tricolorilor înaintea barajului cu Turcia. ”Regele” i-a încurajat pe jucători să aibă mult curaj și mentalitate în fața turcilor, relatează ProSport.

Ce mesaj le-a transmis Gheorghe Hagi tricolorilor

Mâine seară are loc partida dintre Turcia și România, la Istanbul. Meciul se va desfășura pe stadionul lui Beșiktaș, iar dacă Naționala României va învinge, atunci echipa va juca în deplasare cu Slovacia sau Kosovo în finala barajului pentru Campionatul Mondial 2026.

Barajul Turcia-România va începe de la ora 19:00, iar partida va putea fi urmărită la Prima TV.

Înainte cu 24 de ore de fluierul de start, Gheorghe Hagi le-a transmis un mesaj important fotbaliștilor. Într-un interviu pentru ProSport, ”Regele” le-a sugerat fotbaliștilor să fie inteligenți în joc și să își asume deciziile așa cum trebuie.

„Mentalitate! Fiecare să gândească faptul că mintea, prima oară, joacă. Trebuie să o aibă acolo, să fie conectați. Să fie inteligenți în joc. Și puternici. Trebuie să ai personalitate, să îți asumi, să iei decizii așa cum trebuie. Cu curaj mult! Curaj! Eu asta le-aș spune…”, a declarat Hagi, pentru ProSport. 

Cine arbitrează Turcia – România

François Letexier, francezul care a condus finala Euro 2024, a fost delegat la centru la partida Turcia – România, programat joi, de la ora 19.00, la Istanbul.

Va fi pentru a patra oară când francezul va oficia un meci al tricolorilor. Precedentele trei partide au fost Lituania – România 1-2 (11.10.2018), România – Irlanda de Nord 1-1 (04.09.2020) și Israel – România 1-2 (18 noiembrie 2023), meciul care a consfințit calificarea la EURO 2024! Arbitru internațional din 2017, de la 28 de ani, Letexier a avut o ascensiune incredibilă. Pe 16 august 2023, francezul a fost la centru la Supercupa Europei, Manchester City – FC Sevilla 1-1, 5-4 la penalty-uri, apoi a condus finala Euro 2024.

Francezul a fost acum o lună în centrul unui imens scandal alături de Vinicius, fotbalistul lui Real Madrid.

Cele mai noi

Trimite acest link pe