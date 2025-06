România U21 a fost învinsă de Slovacia U21, 1-2, în ultimul său meci din Grupa A a Campionatului European U21.

Naționala de tineret a pierdut toate cele trei meciuri, cu Italia (0-1), Spania (1-2) și Slovacia (1-2), iar după ultimul joc, cu Slovacia, Mihai Stoica, oficial FCSB, l-a arătat pe Rareș Ilie (22 de ani), mijlocașul celor de la Catanzaro, ca fiind cel mai slab de pe teren.

Spania a ocupat primul loc în grupă, cu 7 puncte, urmată de Italia, 7 puncte, Slovacia, 3 puncte, România, 0 puncte.

Mihai Stoica a distrus un tricolor după România U21 – Slovacia U21, 1-2. „Face zero! Ăștia suntem”

„Nu pun mare preț pe rezultatele pe care le face naționala de tineret. Nu e o catastrofă, ideea e cum joci. Cu Italia și Spania am jucat. Că am stat defensiv, era normal, că ăștia suntem noi. Noi nu ne-am dus să cotropim pe nimeni, otrăveam fântânile, ardeam ogoarele, asta e gena noastră.

Noi ne apărăm, să nu-mi spună cineva că noi am atacat pe cineva. Ne-au mințit că ne-au spart pe la școli, că îi zăpăceam pe toți. Noi suntem «hai să nu deranjăm». Am deranjat cumva Italia și Spania?

Slovacia nu e echipă slabă. Am văzut ambele meciuri, și Slovacia poate să zică că am pierdut meciuri pe care nu meritam să le piardem. Jucând acasă, cu altă atitudine față de noi. L-am văzut pe Louis Munteanu alergând, își dădea viața. Acum pierde mingea, se uită după alții cum aleargă.

Rareș Ilie este echipa asta națională. N-ai ce să-i reproșezi mare lucru, că încearcă, aleargă. Nu știi ce joacă, dacă joacă în dreapta sau în stânga. Îți dă senzația că ar putea face ceva, dar face zero!

Are zero realizări în trei meciuri, cum are și la Catanzaro. Bă, Catanzaro! Nu vorbim de altceva, și ne mirăm după că nu joacă Louis Munteanu la Fiorentina. Ăștia suntem”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.