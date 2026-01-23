Mihai Stoica a tunat după umilința din meciul Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. „Am primit niște confirmări, din nefericire. Nu pozitive, ci negative”

Oficialul FCSB crede că echipa roș-albastră nu mai are șanse de calificare, după dezastrul cu Dinamo Zagreb. Croații au câștigat cu 4-1.

Jocul l-a nemulțumit pe Mihai Stoica și ar putea apărea modificări în echipă, mai ales că nici cei introduși pe parcurs nu au impresionat în duelul din Europa League, din Croația.

Echipa FCSB în meciul cu Dinamo Zagreb: 32. Ștefan Târnovanu – 4. Danijel Graovac, 30. Siyabonga Ngezana, 5. Joyskim Dawa (2. Valentin Crețu, 46), 33. Risto Radunovic – 16. Mihai Lixandru (37. Octavian Popescu, 46), 42. Baba Alhassan – 11. David Miculescu (20. Dennis Politic, 46), 27. Darius Olaru (căpitan), 31. Juri Cisotti (93. Mamadou Thiam, 77) – 9. Daniel Bîrligea (7. Denis Alibec, 66).

Mihai Stoica a tunat după umilința din meciul Dinamo Zagreb – FCSB

FCSB mai are un meci de jucat în ultima etapă cu Fenerbahce, pe 29 ianuarie, iar Daniel Bîrligea e suspendat.

„Nu am fost agresivi sau ce? Nu ne-a ieșit jocul. Nu a fost vorba de lipsă de agresivitate. Bîrligea ar trebui să vorbească mai mult de jocul lui, nu de jocul echipei. Cam aspru rezultatul. Părea că vom conta doar la 2-1, dar fără ocazii de a marca. Ce să spun?

Schimbările nu au adus mare lucru. Este bine că am primit niște confirmări, din nefericire. Nu pozitive, ci negative. Jucători care demonstrează că nu ne pot ajuta în a doua parte a sezonului. Nu voi face nominalizări, dar cine a văzut meciul realizează despre cine și ce vorbesc. La cei care nu s-au ridicat la nivelul la care ar fi trebuit mă refer. Am intrat în meci după aceea. La 2-1 ar fi trebuit să punem presiune mai mare, dar, din nefericire, am putut să aliniem cam cea mai bună echipă. Au fost jucători importanți care nu au putut juca. Unii nu sunt eligibili, alții, cum este Florin Tănase, cu accidentare ușoară.

Nu discut despre niciun jucător în parte. Le spun în particular dacă am ceva. Primul gol este o greșeală foarte mare. La al doilea, adversarul ne-a pus în dificultate. Spuneam înainte de meci că este un adversar care își poate permite să cumpere un jucător de cinci milioane de euro, care marcase dublă cu Fenerbahce. Nu a fost ce trebuia. Nu am întâlnit o echipă care să ne pună probleme. Am întâlnit echipe mai bune și am jucat un fotbal mult mai bun decât cel din seara asta”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

„Este terminat. Nu simt, știu că e”

„Nu am început rău a doua parte a meciului, dar după ce Bîrligea a fost înlocuit nu am mai avut forță. Nu prea păream nici la 2-1 că putem să întoarcem rezultatul, dar, totuși, parcă am luat niște goluri destul de ușor și chiar 4-1. Nici asta nu prea se vedea venind, dar cu asta plecăm până la urmă. Asta este ultima noastră problemă, că va fi suspendat Bîrligea cu Fenerbahce. Serios? Eu zic că cu nouă puncte nu merge nimeni. Este terminat (n.r. – calificarea). Nu simt, știu că e.

Poate așteptările au fost mult mai mari anul acesta și am fost departe de ceea ce au sperat suporterii să fim. Anul trecut, probabil, am făcut mai mult decât credeam că suntem în stare să facem. Mai este și meciul cu Fenerbahce. Orice se poate întâmpla. Miza are, oricum ar fi. Este un motiv de a veni la stadion ca să îi vezi pe Ederson, pe Asensio și pe toți componenții echipei din Istanbul. Nu este un sezon total nereușit, pentru că este a doua calificare consecutivă în această competiție. Aș vrea să văd și eu o echipă din România, în afară de noi, care va reuși să se califice doi ani la rând în Europa League, în faza asta. Mi-e teamă că nu se va întâmpla. Noi am reușit doi ani la rând, chiar dacă rămânem doar cu maximum nouă puncte realizate în această fază”, a mai afirmat acesta.