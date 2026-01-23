Prima pagină » Sport » Mihai Stoica a tunat după umilința din meciul Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. „Am primit niște confirmări, din nefericire. Nu pozitive, ci negative”

Mihai Stoica a tunat după umilința din meciul Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. „Am primit niște confirmări, din nefericire. Nu pozitive, ci negative”

23 ian. 2026, 11:03, Sport
Mihai Stoica a tunat după umilința din meciul Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. „Am primit niște confirmări, din nefericire. Nu pozitive, ci negative”
FOTO: prosport.ro

Oficialul FCSB crede că echipa roș-albastră nu mai are șanse de calificare, după dezastrul cu Dinamo Zagreb. Croații au câștigat cu 4-1.

Jocul l-a nemulțumit pe Mihai Stoica și ar putea apărea modificări în echipă, mai ales că nici cei introduși pe parcurs nu au impresionat în duelul din Europa League, din Croația.

Echipa FCSB în meciul cu Dinamo Zagreb: 32. Ștefan Târnovanu – 4. Danijel Graovac, 30. Siyabonga Ngezana, 5. Joyskim Dawa (2. Valentin Crețu, 46), 33. Risto Radunovic – 16. Mihai Lixandru (37. Octavian Popescu, 46), 42. Baba Alhassan – 11. David Miculescu (20. Dennis Politic, 46), 27. Darius Olaru (căpitan), 31. Juri Cisotti (93. Mamadou Thiam, 77) – 9. Daniel Bîrligea (7. Denis Alibec, 66).

Mihai Stoica a tunat după umilința din meciul Dinamo Zagreb – FCSB

FCSB mai are un meci de jucat în ultima etapă cu Fenerbahce, pe 29 ianuarie, iar Daniel Bîrligea e suspendat.

„Nu am fost agresivi sau ce? Nu ne-a ieșit jocul. Nu a fost vorba de lipsă de agresivitate. Bîrligea ar trebui să vorbească mai mult de jocul lui, nu de jocul echipei. Cam aspru rezultatul. Părea că vom conta doar la 2-1, dar fără ocazii de a marca. Ce să spun?

Schimbările nu au adus mare lucru. Este bine că am primit niște confirmări, din nefericire. Nu pozitive, ci negative. Jucători care demonstrează că nu ne pot ajuta în a doua parte a sezonului. Nu voi face nominalizări, dar cine a văzut meciul realizează despre cine și ce vorbesc. La cei care nu s-au ridicat la nivelul la care ar fi trebuit mă refer. Am intrat în meci după aceea. La 2-1 ar fi trebuit să punem presiune mai mare, dar, din nefericire, am putut să aliniem cam cea mai bună echipă. Au fost jucători importanți care nu au putut juca. Unii nu sunt eligibili, alții, cum este Florin Tănase, cu accidentare ușoară.

Nu discut despre niciun jucător în parte. Le spun în particular dacă am ceva. Primul gol este o greșeală foarte mare. La al doilea, adversarul ne-a pus în dificultate. Spuneam înainte de meci că este un adversar care își poate permite să cumpere un jucător de cinci milioane de euro, care marcase dublă cu Fenerbahce. Nu a fost ce trebuia. Nu am întâlnit o echipă care să ne pună probleme. Am întâlnit echipe mai bune și am jucat un fotbal mult mai bun decât cel din seara asta”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

„Este terminat. Nu simt, știu că e”

„Nu am început rău a doua parte a meciului, dar după ce Bîrligea a fost înlocuit nu am mai avut forță. Nu prea păream nici la 2-1 că putem să întoarcem rezultatul, dar, totuși, parcă am luat niște goluri destul de ușor și chiar 4-1. Nici asta nu prea se vedea venind, dar cu asta plecăm până la urmă. Asta este ultima noastră problemă, că va fi suspendat Bîrligea cu Fenerbahce. Serios? Eu zic că cu nouă puncte nu merge nimeni. Este terminat (n.r. – calificarea). Nu simt, știu că e.

Poate așteptările au fost mult mai mari anul acesta și am fost departe de ceea ce au sperat suporterii să fim. Anul trecut, probabil, am făcut mai mult decât credeam că suntem în stare să facem. Mai este și meciul cu Fenerbahce. Orice se poate întâmpla. Miza are, oricum ar fi. Este un motiv de a veni la stadion ca să îi vezi pe Ederson, pe Asensio și pe toți componenții echipei din Istanbul. Nu este un sezon total nereușit, pentru că este a doua calificare consecutivă în această competiție. Aș vrea să văd și eu o echipă din România, în afară de noi, care va reuși să se califice doi ani la rând în Europa League, în faza asta. Mi-e teamă că nu se va întâmpla. Noi am reușit doi ani la rând, chiar dacă rămânem doar cu maximum nouă puncte realizate în această fază”, a mai afirmat acesta.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Supărare cruntă pentru Becali după umilința de la Zagreb, din Europa League. Decizie fără precedent luată patronul FCSB
10:28
Supărare cruntă pentru Becali după umilința de la Zagreb, din Europa League. Decizie fără precedent luată patronul FCSB
SPORT Daniel Bîrligea, reacție dură după ce FCSB a fost „demolată” de Dinamo Zagreb în Europa League: „Am auzit că nu mai joc meciul următor, nici nu știam”
10:08
Daniel Bîrligea, reacție dură după ce FCSB a fost „demolată” de Dinamo Zagreb în Europa League: „Am auzit că nu mai joc meciul următor, nici nu știam”
SPORT Toate calculele. Ce șanse mai are FCSB să se califice în play-off-ul Europa League, după înfrângerea cu Dinamo Zagreb
09:54
Toate calculele. Ce șanse mai are FCSB să se califice în play-off-ul Europa League, după înfrângerea cu Dinamo Zagreb
SPORT Elias Charalambous i-a distrus pe jucători după ce FCSB a fost demolată de Dinamo Zagreb. „Când doar stai și te uiți primești gol”
09:13
Elias Charalambous i-a distrus pe jucători după ce FCSB a fost demolată de Dinamo Zagreb. „Când doar stai și te uiți primești gol”
SPORT Cine sunt cei 29 de ROMÂNI care vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026
18:54
Cine sunt cei 29 de ROMÂNI care vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026
SPORT Sorana Cîrstea, ELIMINATĂ de la Australian Open. Conflict cu Naomi Osaka
13:21
Sorana Cîrstea, ELIMINATĂ de la Australian Open. Conflict cu Naomi Osaka
Mediafax
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cancan.ro
Filmul uciderii lui Alin din Cenei, pus cap la cap de polițiști. De ce a așteptat criminalul de 13 ani o lună înainte de săvârșirea faptei
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Planul de pace Trump‑Zelenski de la Davos, criticat de o expertă româncă de la Cambridge: „Interesul României e ca europenii să participe”
Mediafax
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la care nu renunță liderul de la Kremlin: „Nu va fi pace”
Cancan.ro
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
Ce se întâmplă doctore
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Oficiali în „camionete”: Achiziția de 2 milioane de lei a Guvernului Bolojan
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce se află „sub” Pământ în spațiu?
CONTROVERSĂ JD Vance spune despre Europa că a apucat-o pe calea sinuciderii: „De fapt, noi iubim Europa”
11:43
JD Vance spune despre Europa că a apucat-o pe calea sinuciderii: „De fapt, noi iubim Europa”
CONTROVERSĂ Rectorul Universității Politehnica Timișoara pune tunurile pe Guvernul Bolojan. Florin Drăgan se opune tăierilor salariale din universități
11:42
Rectorul Universității Politehnica Timișoara pune tunurile pe Guvernul Bolojan. Florin Drăgan se opune tăierilor salariale din universități
CONTROVERSĂ Petiție pentru ca George Simion să fie acuzat de trădare națională, după ce a tăiat tortul în forma Groenlandei cu steagul SUA
11:38
Petiție pentru ca George Simion să fie acuzat de trădare națională, după ce a tăiat tortul în forma Groenlandei cu steagul SUA
ANUNȚ România participă, ca invitat de onoare, la Târgul de Carte de la Frankfurt, în 2028
11:33
România participă, ca invitat de onoare, la Târgul de Carte de la Frankfurt, în 2028
VIDEO Victor Ponta: „Politicienii noștri au făcut selfie-uri la Davos și au avut întâlniri, dar nu vor să spună cu cine”
11:30
Victor Ponta: „Politicienii noștri au făcut selfie-uri la Davos și au avut întâlniri, dar nu vor să spună cu cine”
NEWS ALERT George Simion, mesaj de la Washington: „Venim din România, o țară unde, până de curând, puteai fi închis și pedepsit pentru credințele tale/ Democrația a fost anulată”
11:23
George Simion, mesaj de la Washington: „Venim din România, o țară unde, până de curând, puteai fi închis și pedepsit pentru credințele tale/ Democrația a fost anulată”

Cele mai noi

Trimite acest link pe