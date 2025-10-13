Virgil Ghiță, eroul naționalei în victoria cu Austria. „E una dintre cele mai frumoase zile din viața mea”

Virgil Ghiță, marcatorul golului în meciul România – Austria,1-0, a declarat că reușita din această partidă reprezintă unul dintre cele mai frumoase momente din viața sa. De asemenea, a vorbit despre accidentarea lui Mihai Popescu.

Fundașul Virgil Ghiță a înscris cu o lovitură de cap, în minutul 90+5 al meciului de pe Arena Națională, din preliminariile CM 2026.

România joacă următorul meci din preliminariile CM 2026 la 15 noiembrie cu Bosnia-Herțegovina. Pe 18 noiembrie urmează partida cu San Marino.

„Este un gol perfect, pot spune că este una dintre cele mai frumoase zile din viața mea, din cariera mea de fotbalist. Mă așteptam, am văzut mingea la Ianis, avem o conexiune aparte, ne știm de când eram mici, avem o conexiune bună. Eu cred că echipa a făcut un meci extraordinar, cred că e unul dintre cele mai bune meciuri făcute de noi. Cred că golul trebuia să vină un pic mai devreme, nu atât de târziu, dar victoriile ca astea sunt mai dulci”, a declarat Virgil Ghiță la Digi Sport.

Cu siguranță austriecii au venit cu gândul la victorie, dar din punctul meu de vedere nu au avut nicio ocazie mare de a marca. Cred că am făcut o treabă bună. Viața este făcută din detalii, acesta a fost un moment fericit – Virgil Ghiță

Fundașul a vorbit și despre accidentarea lui Mihai Popescu, el interesându-se de starea colegului său imediat după meci: „Îmi pare rău pentru Mihai Popescu că a trebuit să se accidenteze, m-am dus la el după meci. Îmi pare rău că a trebuit să fie așa. A fost un meci, l-am lăsat în spate, dar data viitoare ne întoarcem cu gândul la celelalte două meciuri”.