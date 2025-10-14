Selecționerul Mircea Lucescu a explicat motivul pentru care a schimbat linia de mijloc în partida de duminică, împotriva Austriei, scor 1-0.

Reprezentativa tricoloră a trecut la limită de selecționata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul 90+5.

Mircea Lucescu, atac dur la Nicolae Stanciu și Răzvan Marin : „ Noi am pierdut în Cipru din cauza mijlocului ”

Tricolorii, care ocupă locul trei în grupă, cu 10 puncte, rămân cu şanse pentru CM.

„Nu am avut nimic cu Răzvan Marin, dar noi am pierdut în Cipru din cauza mijlocului terenului. Am pierdut toate contactele.

În afară de Marius Marin, care a fost net superior adversarului direct, ceilalți au pierdut tot. La Viena a fost la fel, nu puteam să continui.

Nu că ei au fost vinovați, dar noi în acel meci am pierdut jocul la mijlocul terenului. Noi am trecut de la 30% controlul jocului, în septembrie, și am ajuns la 70%, cu Bosnia. Am crescut foarte mult. Și dintr-o dată ne-am dus la 40% cu Cipru.

N-am mai reușit să ținem mingea. Unde se ține mingea? În mijlocul terenului”, a declarat Lucescu la Fanatik.

Și-a cerut scuze presei sportive că a generalizat

„Îmi pare rău și îmi cer scuze tuturor oamenilor din presă, celor pe care i-am jignit. Am cerut scuze pentru că nu e în caracterul meu să fac lucrul ăsta și să-i jignesc.

Regret, dar era o minciună atât de colosală și jignitoare la vârsta mea și la cariera mea și la succesul pe care l-am avut.

Și cum mă pun pe mine în fața jucătorilor mei de care le vorbesc de o mulțime de lucruri importante pentru cariera lor, pentru viața lor, pentru evoluția lor. Eu știu foarte bine că momentul succesului aduce după sine imediat contestație”, a declarat Mircea Lucescu la emisiunea „Fanatik Superliga”.