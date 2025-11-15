România a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.

Ca urmare a rezultatelor de sâmbătă, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din grupele preliminare. Tricolorii mai au şansa barajului CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanțelor de anul trecut.

Mircea Lucescu nu se gândește la demisie! „Facem concluzii acum? În niciun caz”

Austria are 18 puncte, Bosnia 16, România 10 puncte – cu o etapă înainte de finalul preliminariilor.

„Facem concluzii acum? În niciun caz. Am pierdut din cauza comportării din repriza a doua, din cauza lipsei de concentrare din prima, puteam marca 4 goluri. Arbitrul le-a lăsat totul. Pe Marius acum îl coase. Nu s-a dus să vadă. Drăguș era cu fața la minge, a ridicat piciorul sus, adversarul a venit din spate.

Adversarul nu a pățit nimic, nu a avut nimic. A simulat. Arbitrul nu s-a mai gândit. A scos cartonașul roșu. Nu se poate juca în condițiile astea. Din momentul ăla, am cedat toate duelurile. Cu arbitrajele au câștigat toate duelurile. Nu am mai făcut ce am reușit în prima repriză.

Am avut teamă, am jucat cu baloane lungi, au intrat cu agresivitate și o forță fizică disproporționată față de noi. Eu consider că nu e roșu. El trebuia să pună corpul. A ridicat piciorul, dar adversarul a venit in spate. Nu l-a atins, nu a fost lovitură, A căzut acolo, a simulat și arbitrul a dat roșu.

Și noi am arătat puțină copilărie în interpretarea unor momente. Și la primul gol, când trebuia să dăm mingea afară, Mihăilă era pe jos. Trebuia să dea mingea afară.

O rușine ce au făcut bosniacii, acum văd în ce hal de stadion am jucat . Pe culoarul ăla nu aveau jucătorii unde să se încălzească. Dacă noi suntem cum au strigat ei, ei cum sunt? E imposibil la acest nivel să joci în aceste condiții inumane.

Nu mă întrebați de baraj, nu vă răspund nimic”, a spus Lucescu, la Prima TV.

Ce a spus Ianis Hagi la final

“Două reprize total diferite. În prima ne-a ieşit totul, fix cum am lucrat la antrenament. Trebuia câştigat meciul în prima repriză. Repriza a doua am început mai bine, dar apoi s-a rupt la acel roşu. I-am transmis arbitrului că la nivelul acesta n-ai cum la o fază să nu dai nimic şi la cealaltă să fie roşu. Am vrut, ne-am dorit. Ne pare rău”, a declarat Ianis Hagi.

România, care va juca marți cu San Marino la Ploiești, în ultimul meci din grupă, va încheia pe locul treilea, în timp ce Austria și Bosnia-Herțegovina se vor bate într-un meci cu calificarea pe masă.

România va participa în martie la barajele pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026, grație câștigării grupei din Liga Națiunilor.

Joi, de la ora 14:00, ora României, este programată tragerea la sorți unde „tricolorii” lui Lucescu vor cunoaște exact cu cine vor juca la barajul din martie, pentru un bilet la Mondialul nord-american.