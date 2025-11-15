Prima pagină » Sport » Mircea Lucescu nu se gândește la DEMISIE! „Facem concluzii acum? În niciun caz”

Mircea Lucescu nu se gândește la DEMISIE! „Facem concluzii acum? În niciun caz”

16 nov. 2025, 00:46, Sport
Mircea Lucescu nu se gândește la DEMISIE! „Facem concluzii acum? În niciun caz”
Secretul mariajului dintre Neli și Mircea Lucescu

România a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.

Ca urmare a rezultatelor de sâmbătă, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din grupele preliminare. Tricolorii mai au şansa barajului CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanțelor de anul trecut.

Mircea Lucescu nu se gândește la demisie! „Facem concluzii acum? În niciun caz”

Austria are 18 puncte, Bosnia 16, România 10 puncte – cu o etapă înainte de finalul preliminariilor.

„Facem concluzii acum? În niciun caz. Am pierdut din cauza comportării din repriza a doua, din cauza lipsei de concentrare din prima, puteam marca 4 goluri. Arbitrul le-a lăsat totul. Pe Marius acum îl coase. Nu s-a dus să vadă. Drăguș era cu fața la minge, a ridicat piciorul sus, adversarul a venit din spate.

Adversarul nu a pățit nimic, nu a avut nimic. A simulat. Arbitrul nu s-a mai gândit. A scos cartonașul roșu. Nu se poate juca în condițiile astea. Din momentul ăla, am cedat toate duelurile. Cu arbitrajele au câștigat toate duelurile. Nu am mai făcut ce am reușit în prima repriză.

Am avut teamă, am jucat cu baloane lungi, au intrat cu agresivitate și o forță fizică disproporționată față de noi. Eu consider că nu e roșu. El trebuia să pună corpul. A ridicat piciorul, dar adversarul a venit in spate. Nu l-a atins, nu a fost lovitură, A căzut acolo, a simulat și arbitrul a dat roșu.

Și noi am arătat puțină copilărie în interpretarea unor momente. Și la primul gol, când trebuia să dăm mingea afară, Mihăilă era pe jos. Trebuia să dea mingea afară.

O rușine ce au făcut bosniacii, acum văd în ce hal de stadion am jucat . Pe culoarul ăla nu aveau jucătorii unde să se încălzească. Dacă noi suntem cum au strigat ei, ei cum sunt? E imposibil la acest nivel să joci în aceste condiții inumane.

Nu mă întrebați de baraj, nu vă răspund nimic”, a spus Lucescu, la Prima TV.

Ce a spus Ianis Hagi la final

“Două reprize total diferite. În prima ne-a ieşit totul, fix cum am lucrat la antrenament. Trebuia câştigat meciul în prima repriză. Repriza a doua am început mai bine, dar apoi s-a rupt la acel roşu. I-am transmis arbitrului că la nivelul acesta n-ai cum la o fază să nu dai nimic şi la cealaltă să fie roşu. Am vrut, ne-am dorit. Ne pare rău”, a declarat Ianis Hagi.

România, care va juca marți cu San Marino la Ploiești, în ultimul meci din grupă, va încheia pe locul treilea, în timp ce Austria și Bosnia-Herțegovina se vor bate într-un meci cu calificarea pe masă.

România va participa în martie la barajele pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026, grație câștigării grupei din Liga Națiunilor.

Joi, de la ora 14:00, ora României, este programată tragerea la sorți unde „tricolorii” lui Lucescu vor cunoaște exact cu cine vor juca la barajul din martie, pentru un bilet la Mondialul nord-american.

Mediafax
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
Digi24
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Cancan.ro
De ce au venit părinții Sarei din Pitești tocmai în București pentru intervenția stomatologică. Care era temerea lor cea mare
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Adevarul
Cum era Ceaușescu să provoace un război cu URSS. Istoria secretă a unor planuri de invazie
Mediafax
Studentul care face 400 de km zilnic pentru că nu-și permite chirie în orașul în care studiază
Click
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Digi24
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
Cancan.ro
A venit prima decizie în cazul fetiței de 2 ani, care s-a stins la stomatolog. Filmul morții Sarei
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Sfaturi pentru bolnavii de diabet: Care este cel mai bun și banal tratament?
LEGE Ce se întâmplă în cazul în care depășești termenul de acceptare a moștenirii. O explicație pe înțelesul tuturor
23:00
Ce se întâmplă în cazul în care depășești termenul de acceptare a moștenirii. O explicație pe înțelesul tuturor
EXTERNE Trump neagă în continuare relația de prietenie cu Epstein în timp ce mișcarea „MAGA” se rupe în două tabere: Noua mișcare reacționară „America First”
22:59
Trump neagă în continuare relația de prietenie cu Epstein în timp ce mișcarea „MAGA” se rupe în două tabere: Noua mișcare reacționară „America First”
POLITICĂ Traian Băsescu, întrebat dacă Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze: Sper să nu o facă. Nimeni nu-i vrea locul
22:36
Traian Băsescu, întrebat dacă Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze: Sper să nu o facă. Nimeni nu-i vrea locul
POLITICĂ Cum vede Ludovic Orban faptul că USR se folosește de imaginea lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei: „Abuzează efectiv de imaginea lui”
22:35
Cum vede Ludovic Orban faptul că USR se folosește de imaginea lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei: „Abuzează efectiv de imaginea lui”
POLITICĂ Băsescu, sfat pentru Nicușor Dan: Președintele trebuie să vină cu un proiect de unificare a națiunii
21:54
Băsescu, sfat pentru Nicușor Dan: Președintele trebuie să vină cu un proiect de unificare a națiunii
TURISM În timp ce restul lumii numără zilele rămase până la Crăciun, în acest oraș din Italia încep pregătirile pentru Paște
21:46
În timp ce restul lumii numără zilele rămase până la Crăciun, în acest oraș din Italia încep pregătirile pentru Paște