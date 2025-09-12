Mirel Rădoi consideră că selecționerul Mircea Lucescu nu ar trebui schimbat de la cârma naționalei după ce șansele de calificare la Cupa Mondială din 2026 s-au diminuat considerabil.

Prima reprezentativă de fotbal a României a terminat la egalitate cu echipa Ciprului, 2-2 (2-1), marți seara, pe GSP Stadium din Nicosia, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Mirel Rădoi îi ia apărarea lui Mircea Lucescu: „Nu avem alți 23 de jucători cu care să îi înlocuiești”

România va juca următorul meci pe 12 octombrie, acasă, cu Austria.

„Din punctul meu de vedere nu ar trebui să plece Mircea Lucescu de la națională, deși nu îmi permit să fac astfel de aprecieri, sunt foarte mulți specialiști care își dau cu părerea, eu refuz să fac acest lucru. Una, două vorbim despre demisii, orice s-ar întâmpla vrem să găsim altceva, în loc să găsim soluții pentru echipa națională, pentru a crea ceva.

În perioada asta am văzut foarte puține persoane care au încercat să vină soluții pentru echipa națională, încercăm mai mult să dăm în cap.

Ar trebui ca suporteri și toți ceilalți să fim alături de echipa națională. Dacă noi începem să ne luăm de ei, probabil că și încrederea pe care o au acum o vor pierde și rezultatele nu au cum să mai vină. Trebuie să fim alături de ei indiferent de rezultate. Nu avem alți 23 de jucători cu care să îi înlocuiești. Oricum ar fi, noi ne orientăm către lucruri cu o tentă negativă, așa suntem noi ca națiune”, a mai spus Rădoi.

Craiova – Farul, duminică la ora 18.00

Universitatea Craiova evoluează împotriva celor de la Farul Constanţa, în etapa a 9-a a campionatului, duminică, de la ora 18:00.

În tribunele arenei „Ion Oblemenco” va veni un invitat de onoare: un cvintuplu campion mondial, marele maestru internaţional de şah, indianul Viswanathan „Vishy” Anand.

În vârstă de 55 de ani, acesta se află în aceste zile în Bănie, cu prilejul turneului internaţional de şah „Craiova Grand Prix”.