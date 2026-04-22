„Nu-mi place să mă comparați cu Mourinho”. Chivu, reacție de milioane după calificarea în finala Cupei Italiei

Inter Milano s-a calificat dramatic în finala Cupei Italiei, într-o revenire spectaculoasă de la 0-2 (minutul 68) la 3-2 cu formația Como. La finalul partidei, Cristi Chivu a avut o reacție de milioane: „Nu-mi place să mă comparați cu Mourinho”.

Echipa antrenată de Cesc Fabregas a început în forță, reușind să înscrie în minutul 32, prin Baturina, și să își extindă avantajul imediat după pauză, gol Lucas da Cunha.

„Mi-am pus inima și pasiunea în echipă”

Remontada Interului a fost declanșată de Hakan Calhanoglu, care a redus din diferență în minutul 69. Formația din Milano a închis partida în ultimele minute ale meciului, după ce același Calhanoglu a semnat „dubla”, în minutul 86, iar Sučić a marcat golul victoriei, în minutul 89. 3-2 pentru Inter și Chivu va juca finala.

În cealaltă semifinală, Atalanta se va întâlni cu Lazio, miercuri, 22 aprilie, de la ora 22:00. În manșa tur, a fost egal, scor 2-2.

„Poate că îți plac titlurile, dar mie nu îmi place să fiu comparat. Mi-am pus inima și pasiunea în echipa pe care o antrenez. Nu contează pentru mine, încerc să-mi fac treaba cât de bine pot să răsplătesc încrederea celor care au crezut în mine și să îndeplinesc niște obiective.

Acest grup vrea să fie competitiv, iar asta ne permite să ne aflăm în situația în care să câștigăm campionatul și Cupa Italiei. Eram conștienți de ce poate Como, are ADN-ul lui Inter, dar numai Inter poate câștiga două meciuri în 10 zile. Acești jucători simt responsabilitatea de a duce mai departe meseria noastră. Sunt mulțumit că toți jucătorii păstrează această șansă de a ne atinge obiectivele”, a declarat Cristi Chivu, la finalul partidei, comentând o comparație făcută între el și Jose Mourinho.

Calhanoglu vrea eventul

Hakan Calhanoglu a fost vedeta Interului, reușind o „doppietta”, în minutele 69 și 86. Tot el a pasat decisiv la golul lui Susic, din minutul 89.

„În Bundesliga marcasem cu o lovitură de cap, dar acum am avut puțin noroc și mă bucur că am schimbat soarta jocului. Știm că e greu să joci împotriva lui Como, pentru că ei evoluează foarte bine, dar în repriza a doua ne-am făcut treaba.

Scopul nostru este să câștigăm aceste două trofee. Suntem fericiți să fim în finală și ne dorim victoria”, a spus jucătorul turc la finalul partidei.

