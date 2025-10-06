FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Arena Națională, într-o partidă din etapa a 12-a a Superligii de fotbal.

Singura reușită a partidei a revenit lui Florin Tănase (39 – penalty), după un fault comis de Vladimir Screciu asupra lui Alexandru Stoian, dictat la sesizarea arbitrajului video.

Mirel Rădoi protestează după FCSB – Craiova 1-0: „Nu mă duc”

Universitatea a obținut un singur punct în ultimele trei etape și are doar o victorie în ultimele șase meciuri în toate competițiile, două egaluri și trei eșecuri (trei fără gol marcat).

„Suntem în etapa a 12-a, am reușit o calificare în Europa. Nu sunt supărat, mai ales după jocul din această seară. Nu se dă niciun trofeu după 12 etape, nu e nimeni calificat în play-off.

Eu sunt mulțumit de cum arată echipa mea pe teren. Spectacolul ăsta fotbalistic nu va mai aduce suporteri la stadion, din păcate, cu trageri de timp…

Arbitrii se consideră împărați. Eu am văzut fault clar. Eu nu am nicio formă de protest. Singura formă de protest… Miercuri, am fost invitați, eu nu mă duc. Asta este singura formă de protest

Am mai așteptat un număr 6, dar nu a mai venit. Probabil vine în iarnă. Vom face antrenamente și ne pregătim cum putem mai bine în pauza competițională.

Nu e niciun scandal între mine și Baiaram. Chiar vorbim despre zvonuri? E a treia oară când m-ați întrebat despre un conflict între mine și Baiaram. Nu există așa ceva. M-am săturat să tot repet”, a spus Mirel Rădoi, potrivit Digi Sport.

Cum au arătat cele două echipe?

FCSB: Târnovanu – Pantea (Miculescu 46), Ngezana, M. Popescu, Radunovic – F. Tănase (Mamadou Thiam 90), Şut – Cisotti, Olaru (Baba Alhassan 70), Al. Stoian (M. Toma 46) – Bîrligea (Alibec 62). Antrenor: Elias Charalambous

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Ad. Rus, Screciu, Romanchuk (Carlos Mora 68) – M. Rădulescu (D. Matei 14), Samuel Teles, T. Băluţă, Cicâldău, Fl. Ştefan (Paradela 83) – Nsimba (Baiaram 68), Etim (Al Hamlawi 67). Antrenor: Mirel Rădoi

