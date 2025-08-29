Prima pagină » Sport » Mourinho, dat AFARĂ de la Fenerbahce după ce a ratat calificarea în Liga Campionilor

Mourinho, dat AFARĂ de la Fenerbahce după ce a ratat calificarea în Liga Campionilor

29 aug. 2025, 15:35, Sport
Mourinho, dat AFARĂ de la Fenerbahce după ce a ratat calificarea în Liga Campionilor

Supărare mare în Turcia, acolo unde șefii lui Fenerbahce Istanbul au decis să-l demită pe antrenorul portughez Jose Mourinho, după ce acesta nu a reușit să o învingă pe Benfica Lisabona în play-off-ul Ligii Campionilor.

După ce scorul a fost 0-0 în tur, Fenerbahce era obligată să învingă la Lisabona pentru a se califica mai departe. Însă lucrurile nu au stat așa. În minutul 35, jucătorul turc Kerem Akturkoglu, trecut pe la rivala Galatasaray, marca pentru Benfica.

Niciun artificiu tactic nu l-a salvat pe Jose Mourinho să schimbe scorul de pe tabelă și echipa sa a plecat fără calificarea mult dorită acasă.

La două zile de la acest moment, șefii lui Fenerbahce făceau două anunțuri, unul mai surprinzător ca altul.

„Ne despărțim de Jose Mourinho, antrenorul echipei noastre. Îi dorim succes în carieră”, transmit oficialii clubului, potrivit BBC.

Mourinho era antrenor la Fener din iunie 2024, iar de la venirea sa la club nu a câștigat niciun trofeu, fapt ce a nemulțumit atât fanii cât și conducerea. Eliminarea din Liga Campionilor a fost picătura care a umplut paharul.

Celalalt anunț este legat de venirea în echipă a celui care i-a eliminat. Akturkoglu a fost transferat pentru suma de 22,5 milioane de euro, care ar putea ajunge la 25 de milioane de euro în funcție de performanțe, arată un comunicat emis de Benfica.

