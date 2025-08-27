Mircea Rednic, 63 de ani, a fost demis de la Standard Liege, echipă pe care o preluase în luna iunie. Rezultatele slabe i-au făcut pe cei din conducere să-l îndepărteze pe antrenorul român.

Rezultate Standard Liege cu Mircea Rednic antrenor: RAAL La Louviere – Standard Liege 0-2, Standard Liege – Dender 1-1, Standard Liege – Genk 2-1, Royale Union SG – Standard Liege 3-0, Standard Liege – Cercle Brugge 0-3.

Standard Liege l-a demis pe Mircea Rednic. Antrenorul român a condus echipa doar cinci meciuri. „S-a încheiat colaborarea cu efect imediat”

„Conducerea lui Standard Liege l-a anunțat în această dimineață pe Mircea Rednic că a încheiat colaborarea cu efect imediat. Managementul nostru a ajuns la un acord cu Vincent Euvrard, iar tehnicianul de 43 de ani a semnat un contract pe doi ani. Îi mulțumim lui Mircea Rednic pentru contribuția avută din iunie încoace și îi urăm lui Vincent Euvrard un călduros bine ai venit și mult succes în noua provocare” scrie pe siteul oficial al echipei.

Vincent Euvrard, care-l înlocuiește pe Mircea Rednic, vine de la Dender EH, ultima clasată în prima ligă din Belgia, echipă care are două puncte în primele cinci etape din campionat. Euvrard va conduce echipa de joi, pentru deplasarea de la Leuven.

Mircea Rednic a lăsat-o pe Standard Liege pe locul opt în campionat, cu șapte puncte, șase sub liderul St. Truiden. Antrenorul român a fost numit în funcție la 16 iunie. A jucat în carieră la echipa belgiană în perioada 1991 – 1996 și a mai antrenat-o în 2012 – 2013.

Mircea Rednic a antrenat la Dinamo de patru ori: iulie 2006 – septembrie 2007, iulie 2008 – iunie 2009, mai 2015 – mai 2016 și octombrie 2018 – iunie 2019. A câștigat un titlu în Liga 1, în sezonul 2006 – 2007. Are în palmares mai multe trofee: patru cu Rapid (un titlu, o Cupă a României și două Supercupe) și unul cu Khazar Lankaran din Azerbaidjan (Cupa).

A antrenat echipe ca Rapid, FCM Bacău, Al-Nasr, Craiova, FC Vaslui, Dinamo, Alania, Khazar Lankaran, Astra, Petrolul, Standard, CFR Cluj, Gent, Mouscron, Al-Faisaly, Poli Iași, Viitorul (Farul) sau UTA.