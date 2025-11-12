Răzvan Zamfir, în vârstă de 51 de ani, va completa, începând de miercuri, staff-ul departamentului sportiv al FC Universitatea Cluj.

Până acum el a fost om de bază al rivalilor de la CFR Cluj, grupare care a fost mai mereu peste gruparea „șepcilor roșii”.

Mutare „șoc” între CFR Cluj și Universitatea Cluj! A acceptat oferta rivalei după o viață în Gruia

Răzvan Zamfir este finul actualului președinte de la CFR, Iuliu Mureșan. Cei doi sunt considerați artizanii succesului clubului din Gruia în perioada în care patron era Arpad Paszkany.

Absolvent al cursurilor Academiei de la Coverciano (Italia), Zamfir are o experienţă vastă în fotbalul românesc, dar şi în cel italian.

A ocupat funcţia de director sportiv la CFR între 2007 şi 2014. Ulterior, timp de un an şi jumătate, a fost directorul sportiv al celor de la Bari (ianuarie 2015 – iunie 2016), apoi a îndeplinit acelaşi rol la AFC Hermannstadt, între aprilie 2019 şi iunie 2020.

A revenit la clubul din Gruia pe postul de şef al departamentului de scouting la sfârşitul lunii august 2021, unde a activat până în data de 8 noiembrie a acestui an.

Va fi interesant de urmărit care va fi reacția fanilor alb-negri după ce Răzvan Zamfir va debuta în noua funcție după trecutul din Gruia.

Cristi Balaj pleacă de la CFR, Bergodi vine la „U”

Este a doua plecare de marcă de la CFR Cluj în ultima perioadă: acum o lună, Cristi Balaj, fostul președinte al clubului, a decis să părăsească echipa ardeleană, iar în locul său a revenit Iuliu Mureșan.

FC Universitatea Cluj a anunțat acum trei săptămâni numirea lui Cristiano Bergodi (61 de ani) în funcția de antrenor principal. Câştigător a patru trofee în fotbalul românesc, tehnicianul italian a semnat un contract ce se întinde până în 2027. El a venit în locul lui Ioan Ovidiu Sabău.