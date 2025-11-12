Prima pagină » Sport » Mutare între concitadinele CFR Cluj și Universitatea Cluj! A acceptat oferta rivalei după o viață în Gruia

Mutare între concitadinele CFR Cluj și Universitatea Cluj! A acceptat oferta rivalei după o viață în Gruia

12 nov. 2025, 16:33, Sport
Mutare între concitadinele CFR Cluj și Universitatea Cluj! A acceptat oferta rivalei după o viață în Gruia

Răzvan Zamfir, în vârstă de 51 de ani, va completa, începând de miercuri, staff-ul departamentului sportiv al FC Universitatea Cluj.

Până acum el a fost om de bază al rivalilor de la CFR Cluj, grupare care a fost mai mereu peste gruparea „șepcilor roșii”.

Mutare „șoc” între CFR Cluj și Universitatea Cluj! A acceptat oferta rivalei după o viață în Gruia

Răzvan Zamfir este finul actualului președinte de la CFR, Iuliu Mureșan. Cei doi sunt considerați artizanii succesului clubului din Gruia în perioada în care patron era Arpad Paszkany.

Absolvent al cursurilor Academiei de la Coverciano (Italia), Zamfir are o experienţă vastă în fotbalul românesc, dar şi în cel italian.

A ocupat funcţia de director sportiv la CFR între 2007 şi 2014. Ulterior, timp de un an şi jumătate, a fost directorul sportiv al celor de la Bari (ianuarie 2015 – iunie 2016), apoi a îndeplinit acelaşi rol la AFC Hermannstadt, între aprilie 2019 şi iunie 2020.

A revenit la clubul din Gruia pe postul de şef al departamentului de scouting la sfârşitul lunii august 2021, unde a activat până în data de 8 noiembrie a acestui an.

Va fi interesant de urmărit care va fi reacția fanilor alb-negri după ce Răzvan Zamfir va debuta în noua funcție după trecutul din Gruia.

Cristi Balaj pleacă de la CFR, Bergodi vine la „U”

Este a doua plecare de marcă de la CFR Cluj în ultima perioadă: acum o lună, Cristi Balaj, fostul președinte al clubului, a decis să părăsească echipa ardeleană, iar în locul său a revenit Iuliu Mureșan.

FC Universitatea Cluj a anunțat acum trei săptămâni numirea lui Cristiano Bergodi (61 de ani) în funcția de antrenor principal. Câştigător a patru trofee în fotbalul românesc, tehnicianul italian a semnat un contract ce se întinde până în 2027. El a venit în locul lui Ioan Ovidiu Sabău.

Mediafax
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
Digi24
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
Cancan.ro
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Mediafax
Oana Pellea o scoate la tablă pe Carmen Uscatu / „M-aș fi așteptat să iei atitudine”
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
A fost Călin Georgescu agent SIE? Ce spune președintele Nicușor Dan
Cancan.ro
Câți bani au primit Karmen Minune și Olga Barcari pentru 10 săptămâni la Asia Express? Calculul complet
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit o cauză virală a unuia dintre cele mai comune tipuri de cancer
ULTIMA ORĂ Vicepremierul lui Bolojan, un nou SCANDAL. După salariul de peste 4.000 de euro la Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu se plânge de banii de la Guvern: salariile nu sunt competitive
17:34
Vicepremierul lui Bolojan, un nou SCANDAL. După salariul de peste 4.000 de euro la Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu se plânge de banii de la Guvern: salariile nu sunt competitive
EXTERNE Ministrul ucrainean – care a stat la masă cu Donald Trump – demisionează în urma scandalului de corupție din Administrația Zelenski. Ce măsuri cere președintele Ucrainei
17:26
Ministrul ucrainean – care a stat la masă cu Donald Trump – demisionează în urma scandalului de corupție din Administrația Zelenski. Ce măsuri cere președintele Ucrainei
ACTUALITATE Metoda accidentul în versiune germană. Cum funcționează “ESCROCHERIA cu NEPOȚI”
17:24
Metoda accidentul în versiune germană. Cum funcționează “ESCROCHERIA cu NEPOȚI”
ULTIMA ORĂ TRAGEDIE în județul Prahova. Cei doi muncitori prinși sub un mal de pământ, când lucrau la rețeaua de canalizare, nu au mai putut fi salvați
17:24
TRAGEDIE în județul Prahova. Cei doi muncitori prinși sub un mal de pământ, când lucrau la rețeaua de canalizare, nu au mai putut fi salvați
VIDEO Drulă se încurcă în propriile declarații de campanie. După ce a zis că dărâmă blocul de pe Barbu Văcărescu, acum susține că vorbește în „parafraze”. Mihaiu, colegul său din USR, spune că autorizațiile au fost date în 2024 și 2025, deși el a semnat autorizația în 2023
17:15
Drulă se încurcă în propriile declarații de campanie. După ce a zis că dărâmă blocul de pe Barbu Văcărescu, acum susține că vorbește în „parafraze”. Mihaiu, colegul său din USR, spune că autorizațiile au fost date în 2024 și 2025, deși el a semnat autorizația în 2023
ULTIMA ORĂ Lucian Romașcanu, la prima sa MISIUNE oficială în România, în calitate de membru al Curții de Conturi Europene. Cu cine s-a întâlnit fostul purtător de cuvânt al PSD
17:00
Lucian Romașcanu, la prima sa MISIUNE oficială în România, în calitate de membru al Curții de Conturi Europene. Cu cine s-a întâlnit fostul purtător de cuvânt al PSD