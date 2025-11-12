Prima pagină » Sport » Ciprian Marica, MESAJ tăios pentru Mirel Rădoi. „Să-ţi cumperi clubul tău, să faci ce vrei”

12 nov. 2025, 12:25, Sport
Ciprian Marica a vorbit despre despărțirea lui Mirel Rădoi de Universitatea Craiova. Fostul internațional spune că mutarea era anticipată din cauza atmosferei tensionate de la echipă, antrenorul de 44 de ani dorind să plece în mai multe rânduri.

Mirel Rădoi a plecat după ce oltenii au pierdut cu UTA, 1-2, în locul său venind Filipe Coelho.

Mirel Rădoi a calificat Universitatea Craiova în Conference League și în Superliga echipa e pe locul patru, la șase puncte de Rapid, care e pe primul loc.

„Vreau să mă abţin, nu de alta, dar… bine că în sfârşit s-a terminat cumva! Că săracii ăia de la Craiova stăteau într-un stres etapă de la etapă, sincer. Discuţiile şi faptul că a mai spus de nu ştiu câte ori că vrea să plece, că pleacă, îi ţineau pe cei de acolo într-o alertă continuă şi căutau soluţii şi se tot rugau de el.

Rădoi, care e un tip foarte… dar mai nou aşa, îl cunosc pe Rădoi, că am stat atât timp la echipa naţională. Poziţia asta de antrenor l-a făcut să fie foarte sensibil, foarte dur. Foarte… Cel mai indicat pentru mine, dacă ar fi să îi spun ceva lui Rădoi, bă, ar trebui să-ţi cumperi clubul tău! Trebuie să ai echipa ta, să faci ce vrei tu. Că altfel ajungi în situaţii din astea permanent.

El a mai avut o tentativă să cumpere o echipă. Chiar el a şi declarat că vrea să cumpere, să asocieze o treabă. E cel mai indicat, că el nu este deloc maleabil, vrea să controleze tot şi lucrul ăsta se poate întâmpla doar dacă e echipa ta. Altfel, nu ai cum să faci de unul singur tot ce vrei tu”, a spus Ciprian Marica, la sport.ro.

