Mutare șoc la Petrolul. Marius Șumudică, în locul lui Liviu Ciobotariu?

Dinamo a învins Petrolul Ploiești, 3-0, în ultimul meci din etapa a 9-a a Superligii și Liviu Ciobotariu e aproape demis de la echipa prahoveană.

Petrolul are șase meciuri consecutive fără victorie, două egaluri și patru eșecuri, și conducerea îl va înlocui pe Ciobotariu. Favorit ca antrenor la ploieșteni e Marius Șumudică, liber de contract, arată ProSport.

Despărțirea de Liviu Ciobotariu se poate oficializa azi. Pe lângă variante ca Mehmet Topal și Florin Pîrvu, în topul listei e Marius Șumudică, antrenor care ar putea sta până la iarnă și al cărui contract poate fi prelungit.

Dacă nu vine Șumudică, Mircea Rednic, liber de contract după despărțirea de Standard Liege, ar putea fi o variantă. „Puriul” a mai fost la Petrolul de două ori.

„În primul rând, am trăit o umilință, o rușine, atât eu, cât și jucătorii, chiar și oamenii care au venit la stadion. Nu este de ușor de digerat un 0-3 acasă. Ca joc, o primă repriză în care nu s-a anunțat nimic, nu am avut nici noi foarte multe situații, nici Dinamo. După care, în minutul 44, facem o greșeală copilărească, încasăm gol, intrăm la pauză, am riscat puțin.

Dinamo a jucat mai bine în repriza a doua, noi trebuia să urcăm, să dăm gol, să ne desfacem, să riscăm. Lucrurile nu au fost deloc în regulă. Din păcate, nu reușim să ne redresăm și este un lucru care ne apasă foarte tare, pe toată lumea, și pe mine, și pe jucători, și pe conducere, mai ales pe suporteri”, a declarat Liviu Ciobotariu, la Digi Sport.

„De ce trebuie să-şi dea demisia? Nici nu trebuie, ai un preşedinte care trebuie să-l dea afară, care trebuie să-i plătească tot ce are de plătit şi gata. El are curaj, munceşte, nu are rezultate, asta e”, a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

