Prima pagină » Sport » Mutare șoc la Petrolul. Marius Șumudică, în LOCUL lui Liviu Ciobotariu?

Mutare șoc la Petrolul. Marius Șumudică, în LOCUL lui Liviu Ciobotariu?

16 sept. 2025, 09:31, Sport
Mutare șoc la Petrolul. Marius Șumudică, în LOCUL lui Liviu Ciobotariu?

Dinamo a învins Petrolul Ploiești, 3-0, în ultimul meci din etapa a 9-a a Superligii și Liviu Ciobotariu e aproape demis de la echipa prahoveană.

Petrolul are șase meciuri consecutive fără victorie, două egaluri și patru eșecuri, și conducerea îl va înlocui pe Ciobotariu. Favorit ca antrenor la ploieșteni e Marius Șumudică, liber de contract, arată ProSport.

Despărțirea de Liviu Ciobotariu se poate oficializa azi. Pe lângă variante ca Mehmet Topal și Florin Pîrvu, în topul listei e Marius Șumudică, antrenor care ar putea sta până la iarnă și al cărui contract poate fi prelungit.

Mutare șoc la Petrolul. Marius Șumudică, în locul lui Liviu Ciobotariu?

Dacă nu vine Șumudică, Mircea Rednic, liber de contract după despărțirea de Standard Liege, ar putea fi o variantă. „Puriul” a mai fost la Petrolul de două ori.

„În primul rând, am trăit o umilință, o rușine, atât eu, cât și jucătorii, chiar și oamenii care au venit la stadion. Nu este de ușor de digerat un 0-3 acasă. Ca joc, o primă repriză în care nu s-a anunțat nimic, nu am avut nici noi foarte multe situații, nici Dinamo. După care, în minutul 44, facem o greșeală copilărească, încasăm gol, intrăm la pauză, am riscat puțin.

Dinamo a jucat mai bine în repriza a doua, noi trebuia să urcăm, să dăm gol, să ne desfacem, să riscăm. Lucrurile nu au fost deloc în regulă. Din păcate, nu reușim să ne redresăm și este un lucru care ne apasă foarte tare, pe toată lumea, și pe mine, și pe jucători, și pe conducere, mai ales pe suporteri”, a declarat Liviu Ciobotariu, la Digi Sport.

„De ce trebuie să-şi dea demisia? Nici nu trebuie, ai un preşedinte care trebuie să-l dea afară, care trebuie să-i plătească tot ce are de plătit şi gata. El are curaj, munceşte, nu are rezultate, asta e”, a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

Dinamo, victorie la scor de forfait la Ploiești, 3-0 cu Petrolul

Mediafax
Dominic Fritz recunoaște: Liderii coaliției nu reușesc să se înțeleagă pe reforma administrației, se transmite „un semnal prost”
Digi24
„Nu mai înotați în canalele noastre! Și puneți ceva pe voi!” Româncă expulzată din Veneția din cauză că s-a scăldat în Canal Grande
Cancan.ro
Ce a făcut Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, după accidentul cauzat. Avem SINGURELE IMAGINI
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Companiile preferă „angajații maturi, cu rate și copii”. Tinerii români, în topul șomajului european: „Nu vrem să fim sclavi pe plantație”
Mediafax
22 de persoane, inclusiv Călin Georgescu și Horațiu Potra, trimise în judecată pentru tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale
Click
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
Digi24
Părinții unui tânăr de 18 ani l-au denunțat pentru că ar fi vrut să lupte de partea Ucrainei
Cancan.ro
Surpriza zilei: Ella Vișan are iubit! Cum a reacționat jumătatea ei când a văzut imaginile fierbinți cu Teo la Insula Iubirii
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Mamele din România ar putea primi suma de 2.250 de lei, timp de un an
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Incident cu o Mazda pe Autobahn. Airbag-urile au sărit din senin
Descopera.ro
Specie ADORABILĂ, descoperită la 3.268 metri adâncime
Capital.ro
Călin Georgescu a fost trimis în judecată. Este acuzat de tentativă la lovitură de stat
Evz.ro
Anca Dinicu, victima unui incident în parcare. Vinovatul a fugit de la locul faptei
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Ce decizie a luat Cătălin Scărlătescu după despărțirea de Doina Teodoru: „Pentru mine nu mai e.”
RadioImpuls
ALINA, în vizorul fetelor din „Casa Iubirii”! Cum a reacționat Lia când a văzut-o alături de Robert în CAMERA ROȘIE: „Mai frumoasă nu există”. Noua concurentă a atras deja toate privirile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre oprire și staționare?
EXTERNE Magnat rus arestat în Bulgaria pentru implicare în EXPLOZIA din portul Beirut, din 2020. Ce rol a avut
11:51
Magnat rus arestat în Bulgaria pentru implicare în EXPLOZIA din portul Beirut, din 2020. Ce rol a avut
ACTUALITATE Cât costă un metru cub de LEMNE de foc în 2025. Românii își fac provizii pentru iarnă de teama scumpirilor
11:31
Cât costă un metru cub de LEMNE de foc în 2025. Românii își fac provizii pentru iarnă de teama scumpirilor
ACTUALITATE Nicușor și drona. Mircea Dinescu, DEDICAȚIE pentru președintele României după episodul dronei: „S-o caute de ouă sau halva”
11:28
Nicușor și drona. Mircea Dinescu, DEDICAȚIE pentru președintele României după episodul dronei: „S-o caute de ouă sau halva”
PODCAST Va duce creșterea TVA la explozia prețurilor la case? Alexandru Chirilă: „Piața imobiliară a fost foarte susținută în ultimii ani”
11:21
Va duce creșterea TVA la explozia prețurilor la case? Alexandru Chirilă: „Piața imobiliară a fost foarte susținută în ultimii ani”
EXTERNE JD Vance: „Cei care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui trași la răspundere. Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii!”
11:13
JD Vance: „Cei care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui trași la răspundere. Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii!”
EXTERNE Donald Trump dă în JUDECATĂ cotidianul The New York Times pentru calomnie. Preşedintele SUA solicită despăgubiri de 15 miliarde de dolari
11:10
Donald Trump dă în JUDECATĂ cotidianul The New York Times pentru calomnie. Preşedintele SUA solicită despăgubiri de 15 miliarde de dolari