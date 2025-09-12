Prima pagină » Sport » Naționala de VOLEI „tricoloră” debutează la Campionatul Mondial. 43 de ani în așteptarea acestui meci

12 sept. 2025, 11:34, Sport
Pentru voleiul românesc a venit cea mai așteptată perioadă a ultimelor decenii: participarea, după 43 de ani, la Campionatul Mondial masculin. Sâmbătă, de la ora 16:30, tricolorii vor juca împotriva liderului mondial, Polonia.

Partidele României de la Campionatul Mondial vor fi în direct la TVR Sport. La Campionatul Mondial din Filipine, România a fost repartizată în Grupa B, alături de Polonia, Olanda și Qatar.

Primul meci va avea loc sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 16:30, contra Poloniei, liderul clasamentul mondial, dar și vicecampioană olimpică și deținătoarea titlului european.

Luni, 15 septembrie, de la ora 13:00, tricolorii vor juca împotriva Olandei, iar miercuri, 17 septembrie, de la ora 05:30, contra Qatarului.

Primele două clasate se vor califica în optimile de finală ale competiției, acesta fiind și obiectivul jucătorilor noștri.

În componența echipei tricolore se află și un campion al Italiei, Bela Bartha. Experiența acumulată în cel mai puternic campionat al lumii îl face să privească altfel meciurile echipei naționale: cu mult mai multă încredere. „Nu pot să zic că intru altfel pe teren. Pot să spun doar că mă simt puțin mai sigur în unele momente din timpul meciului pentru că probabil am căpătat experiența din campionatul Italiei ca să gestionez momentele dificile puțin mai bine. Mă simt foarte bine. Momentan nu am emoții, chiar vorbeam cu colegii chestia asta. Eu zic că grupul este pregătit să facă o figură foarte frumoasă la acest Campionat Mondial”, a declarat Bela Bartha.

Chiar dacă România e în grupă cu vicecampioana olimpică, Polonia, care e și liderul clasamentului mondial, dar și cu periculoasa formație a Olandei, Bela e convins că tricolorii pot da lovitura și se pot califica în optimile de finală ale competiției. „Noi mergem acolo să dăm tot ce avem mai bun, mergem acolo să ne batem contra vicecampioanei olimpice Polonia. O să mergem acolo să dăm tot ce avem mai bun. Și eu sper că în toate trei meciurile, în primul rând, să jucăm bine, să jucăm în volei de calitate și, bineînțeles, după asta să câștigăm”, a mai declarat acesta.

În urmă cu doi ani, la Campionatul European, aceeași națională a României scria o altă pagină de istorie, terminând pe locul 7 în clasamentul final.

