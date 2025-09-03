Naționala României de volei masculin a plecat miercuri seara la Manila, unde va fi una dintre cele 32 de echipe prezente la turneul final.

România s-a calificat la Campionatul Mondial după 43 de ani şi va juca în grupa B, în ordine, cu Polonia (13 septembrie, 16.30), cu Olanda (15 septembrie, 13.00), cu Qatar (17 septembrie, 05.30).

Mergem la Mondiale după 43 de ani! Naționala de volei masculin a plecat în Filipine: „Ca să ieșim din grupe avem nevoie de două victorii”

Obiectivul la CM este calificarea în optimile de finală, adică două victorii din trei în faza grupelor.

„Plusul nostru este cu siguranță forța grupului, care este unul foarte unit. De ceva ani lotul are cam aceeași componență și iată că rezultatele au apărut. De aceea spun că forța grupului este cea care va face diferența, pentru că ne așteaptă meciuri foarte grele.

Ca să ieșim din grupe avem nevoie de două victorii, așa sunt calculele. Înseamnă mult două victorii când știi că trebuie să le obții, dar când le-ai obținut devine ceva normal. Dar cu siguranță ni le dorim în grupă pentru că vom face totul pentru a ne atinge obiectivul.

Cred că ne avantajează programul, faptul că întâlnim Polonia, care ocupă azi locul 1 în clasamentul mondial

Pentru că tracul și emoțiile inerente la început de competiție le vom avea în acel prim meci, iar de acolo înainte orice evoluție bună ne va da încredere. Olanda este o echipă cu jucători de top, dar eu cred că o putem învinge.

Iar Qatar poate părea o echipă exotică, însă are în componență cinci jucători naturalizați, patru din fosta Iugoslavie naturalizați și unul din Brazilia, așa că nu este o echipă pe care să nu o băgăm în seamă.

Din păcate, Alexandru Rață nu va face deplasarea pentru că are o problemă medicală și nu poate fi refăcut în timp util”, a spus selecționerul Sergiu Stancu.

Ce spune Adin Cojocaru

„Pentru voleiul românesc este foarte bine că ajungem la Campionatul Mondial după 43 de ani, după o perioadă muncită, o perioadă gândită și iată că rezultatele încep să apară. Pentru noi este esențial să avem o prestație extrem de bună la Mondial care să reprezinte un punct de plecare în strategiile viitoare ale federației.

Mai mult, la anul România organizează o grupă de Campionat European, deci această participare este un piedestal pe care construim următoarele competiții”, a declarat președintele FRV Adin Cojocaru.

Partidele României vor putea fi urmărite live pe TVR Sport, la fel semifinalele și finalele competiției.