Navone – Merida, finala turneului Țiriac Open 2026! La ce oră se joacă partida și cine transmite la TV

Daniel Merida s-a calificat în prima sa finală ATP, sâmbătă, la Țiriac Open (ATP 250), turneu dotat cu premii totale de 612.620 de euro și găzduit de Centrul Național de Tenis „Simona Halep” din București.

Spaniolul l-a învins în penultimul act pe maghiarul Fabian Marozsan, cu 6-7 (4/7), 6-3, 6-1.

Merida (21 ani, 136 ATP), venit din calificări, s-a impus după două ore și 9 minute în fața favoritului numărul trei (26 ani, 47 ATP).

În finala de la Țiriac Open, Daniel Merida îl va înfrunta pe argentinianul Mariano Navone, al șaptelea favorit, care l-a învins pe olandezul Botic van de Zandschulp, cap de serie numărul opt, cu 5-7, 7-6 (7/3), 7-5, în prima semifinală.

Finala Navone – Merida va începe la ora 14.00 și se va transmite la Digi Sport 2, iar la meci vor asista Ilie Năstase și Ion Țiriac.

Navone și Merida s-au înfruntat până acum o singură dată în circuitul profesionist, în 2022, în primul tur la Denia (Spania), turneu M25, sud-americanul câștigând cu 7-6 (7/4), 4-6, 6-3.

Navone a jucat două finale ATP în carieră, dar nu a câștigat niciuna, pierzând în 2024 la București și Rio de Janeiro.

Finala de dublu îi va opune pe francezii Sadio Doumbia/Fabien Reboul și pe cehii Adam Pavlasek/Patrik Rikl.

În semifinale, Doumbia și Reboul, principalii favoriți, au trecut de cuplul Yuki Bhambri (India)/Michael Venus (Noua Zeelandă/N.3), cu 7-6 (7/4), 6-4, iar Pavlasek și Rikl au câștigat în fața perechii N. Sriram Balaji (India)/Neil Oberleitner (Austria) cu 7-6 (7/5), 7-6 (7/5).

Cine va fi la Simona Halep la retragere?

Elina Svitolina, Gaël Monfils şi Andrei Pavel vor fi prezenți pe 13 iunie la Sports Festival 2026 şi intră pe teren alături de Simona Halep, la evenimentul oficial de retragere.

Svitolina, jucătoare de Top 10 mondial şi una dintre cele mai mari rivale ale Simonei de-a lungul anilor, îi va fi alături pentru a retrăi unele dintre cele mai intense momente din cariera lor.

Alături de ea vine şi Gaël Monfils, soţul său şi unul dintre cei mai spectaculoşi jucători din istoria tenisului, pregătit să aducă show-ul pe teren.

Andrei Pavel va fi și el acolo, într-un moment important pentru tenisul românesc.

