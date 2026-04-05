Zeljko Kopic explică situația LOTULUI lui Dinamo: „Suntem o echipă nouă, cu toate aceste schimbări"
FC Argeș a terminat la egalitate cu Dinamo, 1-1, într-un meci din etapa a treia a play-off-ului Superligii. Elevii lui Kopic au fost conduși, dar au egalat prin Eddy Gnahore.

Gnahore a fost rezervă și a intrat în locul lui Mărginean, în minutul 57, iar Pușcaș a debutat la Dinamo.

Roș-albii sunt pe locul șase în play-off, dar au oprit o serie de cinci jocuri fără victorie în campionat.

Zeljko Kopic, despre situația lotului lui Dinamo: „Suntem o echipă nouă”

„Ne așteptam la un astfel de joc. În prima repriză, Argeș a jucat cu multe mingi lungi, punând astfel presiune pe linia noastră defensivă. Au început într-un sistem 3-5-2, cu fundași laterali ofensivi și doi atacanți. Au fost buni la dueluri, de aceea l-am trimis pe Mărginean în teren. Am avut unele situații, la fel și Argeș. Am încasat un gol într-un mod în care… astfel de greșeli ne costă mult în ultima perioadă.

În repriza a doua, reacția a fost foarte bună. Jucătorii de pe bancă au intrat foarte bine și suntem mulțumiți cu acest punct. Sunt mulțumit și de personalitatea echipei, de modul în care am controlat partida. Puteam să marcăm și al doilea gol, dar, din nou, mă bucur de reacția pozitivă.

Suntem satisfăcuți că am reușit să spargem această perioadă de rezultate proaste. Karamoko și Pușcaș arată bine și, pe viitor, sperăm să avem mai multe opțiuni. Nu ne concentrăm pe Cupă. Nu ne oferă nimeni niciun premiu pentru faptul că terminăm sezonul cu 52 de puncte sau că suntem în semifinalele Cupei. Trebuie să gestionăm atât perioadele bune, cât și pe cele mai puțin bune, ca grup.

Reacția a fost bună și, până la semifinala cu Craiova, vom fi în formă optimă. Nu te poți aștepta încă de la Karamoko, Pușcaș sau Mazilu să decidă meciuri, dar simt că Mazilu, de exemplu, este din ce în ce mai bine.

Am încercat să formăm acest triunghi, cu Mărginean, Boateng și Stoinov și să avem doi jucători mai ofensivi la mijloc, Cîrjan și Soro. Sunt mulțumit de Mazilu. Începe să își îmbunătățească jocul.

Vrem să câștigăm. Am avut unele probleme în ultimele partide, însă vom arăta din ce în ce mai bine de la un meci la altul. Referitor la Gnahore, a fost decizia mea, știam că Mărginean este mai bun în dueluri. Acum vom vedea. Suntem, practic, o echipă nouă, cu toate aceste schimbări, iar eu vreau ca jucătorii să se lupte pentru locul în echipă”, a declarat Zeljko Kopic.

