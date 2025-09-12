Prima pagină » Sport » O echipă din CICLISM își schimbă numele din cauza incidentelor xenofobe

O echipă din CICLISM își schimbă numele din cauza incidentelor xenofobe

12 sept. 2025, 14:42, Sport
Echipa ciclistă Israel-Premier Tech va concura sub acronimul IPT în Grand Prix-urile de la Quebec și Montreal, pentru de preveni eventuale incidente xenofobe.

Organizatorii curselor canadiene au precizat că numele ”Israel-Premier Tech” nu figurează pe tricourile cicliștilor la cele două curse, formația fiind redenumită ”IPT”, relatează The Guardian.

Echipa miliardarului israelo-canadian Sylvan Adams a fost cea care a cerut modificarea.

„Ei ne-au cerut să scoatem tot ce este legat de cuvântul Israel”, precizează organizatorii.

Militanții propalestinieni intenționează să încurce echipa, așa cum au făcut și în cadrul curselor anterioare, atunci când au obstrucționat trecerea sportivilor. Oficialii canadieni au transmis că vor menține securitatea cicliștilor și a publicului la cote înalte, astfel încât niciun incident să nu perturbe desfășurarea celor mai importante evenimente de ciclism din țară.

