Jasper Philipsen revine în circuitul de ciclism. Sportivul s-a recuperat după ACCIDENTAREA suferită în Turul Franței

Ciclistul belgian Jasper Philipsen este pregătit să revină în competiție după accidentarea suferită în etapa a 3-a a Turului Franţei, atunci când a fost nevoit să abandoneze circuitul.

O ciocnire involuntară cu Bryan Coquard i-au spulberat aspirațiile tânărului în vârstă de 27 de ani la un loc onorabil în clasamentul Turului Franței. Căzătura s-a soldat cu o fractură de claviculă. Imediat după abandon, Philipsen a fost transferat la spital, unde a fost operat cu succes.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Jasper Philipsen (@jasperphilipsen)

Fanii au fost încântați să îl vadă pe sportiv în acțiune, după ce a postat un clip de la antrenamente.

Acum după ce s-a recuperat, ciclistul belgian este pregătit să revină în Turul Danemarcei, notează L’Equipe. În cadrul competiției, îl va întâlni pe danezul Mads Pedersen, favoritul numărul 1 la câștigarea turneului. Lupta cu Pedersen se anunță interesantă, având în vedere că cei doi s-au mai duelat în trecut.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Cel mai ghinionist șofer. Cum a picat un tânăr din Iași examenul auto, cu toate că strada era goală

Unul dintre cicliștii favoriți din Turul Franței a ABANDONAT competiția. Sportivul a suferit o accidentare

Dragoș Savloschi, marele câștigător al etapei de super rally de la Timișoara