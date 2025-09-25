Prima pagină » Sport » O zi cu două MEDALII la CM de canotaj de la Shanghai! Cine a luat aurul

25 sept. 2025, 12:28, Sport
Delegația României o medalie de aur, la dublu rame feminin, și una de argint, la dublu rame masculin, joi, în primele finale desfășurate la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai (China).

La dublu rame feminin, Simona Radiș și Magdalena Rusu au câștigat cursa detașat (07:08.52) față de următoarele clasate, Franța (07:13.31) și SUA (07:13.93).

Sunt mândră de cum am evoluat aici. I-am spus Magdei ca trebuie să plecăm tare şi vom reuşi. Împreună. E un succes care sper să aducă şi mai multe victorii pentru noi!”, spune Simona cu medalia mondială de aur în mână, potrivit COSR.

La masculin, Florin Arteni și Florin Lehaci (06:42.85) au fost devansați în finală de Noua Zeelandă (06:37.87), locul al treilea fiind ocupat de Elveția (06:43.84).

În finala de la patru vâsle feminin, România (Emanuela-Ioana Ciotău, Alexandra Ungureanu, Andrada-Maria Moroșanu, Ioana Mădălina Cornea) s-a clasat pe locul al patrulea (06:37.38), la aproape o secundă jumătate de medalia de bronz, obținută de Germania (06:36.00). Cursa a fost câștigată de Olanda (06:32.92), iar pe locul secund s-a clasat Marea Britanie (06:34.52).

Alexandru Gherasim, Nicu Chelaru, Cristian Nicoară și Bogdan Horodișteanu s-au clasat pe locul al treilea în Finala B a probei de patru vâsle masculin (05:59.69), după China (05:56.99) și Spania (05:57.68), românii ocupând astfel locul 9 în clasamentul general.

Ce spunea Elisabeta Lipă înainte de Shanghai

Canotajul românesc nu va lăsa garda jos nici la Mondialele de la Shanghai. Încercăm să ne prezentăm cât mai bine, așa cum ne place nouă, să fim acolo sus cu cei mai buni. Asta chiar dacă suntem la început de ciclu olimpic.

Eu sunt foarte fericită că avem potențial începând cu zona de juniori și terminând cu Under-23, unde de curând am obținut la Europene 6 medalii de aur, 1 de argint și 2 de bronz.

Iar acești copii minunați ne-au arătat că pot face față și la Under-23, dar și la seniori, pentru că au valoare. Mă bucur că Federația Internațională a introdus din acest an și proba mixtă, care după cum s-a văzut la Under-23 este una foarte spectaculoasă. Sunt convinsă că sportivii noștri vor arăta și în această probă nouă de ce sunt în stare, a spus Elisabeta Lipă.

