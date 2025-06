Octavian Popescu a RĂSPUNS după ce Gigi Becali l-a făcut praf. „Nu bea, nu joacă jocuri de noroc, nu e curvar. Dar e ceva”

Octavian Popescu, 22 de ani, e în scădere de formă față de jocul arătat acum doi ani, iar Gigi Becali l-a criticat. Jucătorul a reacționat imediat după ce a auzit ce a spus patronul echipei despre el.

În sezonul încheiat, atacantul a jucat doar în 25 de meciuri, fiind o perioadă accidentat. El a pus acum la InstaStory un mesaj în engleză, ca răspuns la ceea ce a spus Gigi Becali despre el. „Form is temporary, class is permanent” (n.red. Forma este temporară, clasa este permanentă).

Popescu e cotat la 1.4 milioane de euro, după ce în 2022 era evaluat la patru milioane de euro.

Octavian Popescu a răspuns după atacul lui Gigi Becali

În stagiunea încheiată, el a marcat patru goluri și a dat o pasă decisivă.

Ce spunea Gigi Becali despre Octavian Popescu. „Nu știu ce e cu el. Ceva sută la sută este, dar nu știu despre ce e vorba. Pe cuvânt! Chiar nu știu. Ceva este. Eu nu știu nimic. Am întrebat, dar nu știe nimeni. El era numărul unu în echipă la 18 ani, depindeam de el. Acum, la 22 de ani, nu mai este ce a fost la 18. Ceva nu e în regulă! Nu știu.

Ce știu? Jocuri de noroc nu joacă, curvar nu este. Pe astea două nu le are. Alcool nu bea. Petreceri? Nu poți să știi ce face un om cu prietenii lui în casă. Sau ce nu face. Este ceva ce eu nici nu știu. Bă, nu există! Am trecut și eu prin viața asta. Am văzut. E ceva! Poate se va afla, poate că acum, când vede că zic…

Dacă te simți cu musca pe căciulă și cineva zice, îți e frică. Înțelegi? Poate zice «Ia să termin eu cu treaba asta!». Dar nu știu ce e. Singurul lucru care rămâne e anturajul. Depinde ce prieteni ai. Dacă ai prieteni vagabonzi, vagabond te vei face! Dacă vei avea prieteni fotbaliști, fotbalist te faci. Dacă ai prieteni credincioși, vei merge la biserică. Asta e singura.

Altele nu le are. Nu bea, nu joacă, nici femei. E prea cuminte. E posibil să fie anturajul. Anturajul te strică. Te duce noaptea, nu te lasă să dormi, ai tot felul de gânduri… Te gândești că are unul o prietenă mai frumoasă, te gândești la ea… Gândurile de la draci vin! Și atunci nu prea joci fotbal” declara Gigi Becali, într-o conferință de presă.