Oţelul Galaţi a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea bucureșteană Dinamo, în etapa a treia din Superligă.

Dinamo rămâne fără victorie după trei etape. După trei etape, roș-albii au acumulat două puncte, fiind pe loc de baraj.

Oțelul – Dinamo 2-1 | Kopic: „Este un moment dificil pentru echipă, pentru noi toți”

„Felicitări Oțelului pentru cele 3 puncte. Am făcut câteva greșeli, dar am dominat mare parte din repriza secundă. Am avut câteva situații clare. Nu am marcat, adversarul ne-a pedepsit cu acele două goluri. Este un moment dificil pentru echipă, pentru noi toți.

Ne-am creat ocazii, dar dacă vrem să câștigăm meciul trebuie să marcăm. Avem nevoie de întăriri, toată lumea știe asta. Suntem în negocieri cu câțiva jucători. Bineînțeles că vrem să aducem jucători de calitate.

Nu este ușor să semnăm astfel de jucători. Căutăm 3-4 jucători. Nu eu port aceste discuții. În acest moment suntem puțin dezechilibrați. Asta ne-a costat puncte în acest start de sezon. Caragea.

(n.r. despre Cîrjan) S-a lovit cu capul de pământ. Văd că este un moment greu pentru suporterii noștri. Toată lumea avea așteptări mai mari de la acest sezon. Totul merge în direcția opusă. Trebuie să rămânem uniți”, a declarat Kopic la Digi Sport.

Azi am avut și șansă. La fel ca și în viață, în fotbal lucrurile se echilibrează. Dacă la Farul am revenit după un început ezitant și meritam măcar un punct, azi s-au echilibrat lucrurile. Pentru clasament și încredere, victoria este uriașă

Laszlo Balint, antrenor Oțelul

Care au fost cele două distribuții?

OŢELUL: Dur-Bozoancă – Zhelev, Murria, Manuel Lopes, Kazu (Trif 82) – A. Ciobanu (Joao Paulo 62), Zivulic, Joao Lameira – Bană (M. Frunză 90), Paulinho (Bicfalvi 62), Patrick (Andrezinho 81). Antrenor: Laszlo Balint

DINAMO: Al. Roşca – Sivis, Mărginean (Cr. Mihai 36), K. Boateng, Opruţ – Kyriakou, Gnahore, C. Cîrjan – D. Armstrong (Caragea 71), Karamoko (Al. Pop 71), Al. Musi. Antrenor: Zeljko Kopic

