Prima pagină » Sport » Oțelul Galați ia jucători de la Dan Șucu: Rapid l-a dat pe Paul Iacob la o altă echipă din Superliga!

Oțelul Galați ia jucători de la Dan Șucu: Rapid l-a dat pe Paul Iacob la o altă echipă din Superliga!

19 aug. 2025, 18:37, Sport
Oțelul Galați ia jucători de la Dan Șucu: Rapid l-a dat pe Paul Iacob la o altă echipă din Superliga!

Paul Iacob, dorit de ai multe echipe din Superliga, a semnat un angajament pe un sezon cu SC Oţelul Galaţi şi deja a intrat în programul de pregătire condus de antrenorul Laszlo Balint.

Fundașul din Giulești, care are 29 de ani şi 1.85 metri, vine sub forma unui transfer definitiv de la FC Rapid 1923 Bucureşti pentru a fortifica centrul defensivei roş-alb-albastre.

Oțelul Galați ia jucători de la Dan Șucu: Rapid l-a dat pe Paul Iacob la o altă echipă din Superliga

„Sunt foarte bucuros să semnez cu Oţelul şi să fac parte din acest club cu tradiţie şi suporteri fantastici. Am simţit din prima clipă că există multă pasiune aici şi îmi doresc să pun umărul la obiectivele echipei.

Îl cunosc pe domnul Balint, am lucrat cu domnia sa şi ştiu ce principii are. Vin cu dorinţa de a munci, de a aduce experienţa mea în apărare şi de a ajuta Oţelul să fie o echipă greu de bătut. Abia aştept să văd duminică, la partida cu CFR, un stadion plin”, a declarat Paul Iacob.

El este fundaş central de picior stâng şi are o cotă bună, fiind un apărător central puternic, foarte mobil şi cu o detentă remarcabilă.

Cine este Paul Iacob

Noul stoper al Oțelului are în CV și 16 meciuri de Cupa României (2 goluri înscrise), plus o Supercupă (2020) câștigată cu Viitorul/Farul Constanța, finală în care a fost integralist pentru gruparea de la malul Mării Negre. Cu echipa pregătită de Gheorghe Hagi, el a câștigat și Cupa (2019).

Iacob are 174 de meciuri oficiale în Superligă, în care a reușit să marcheze 8 goluri și să ofere 7 pase decisive.

În palmares are și două promovări în primul eșalon cu Gaz Metan Mediaș (2016) și Dunărea Călărași (2018).

Fost internațional Under-21, Paul Iacob a jucat în sezonul trecut la FC Botoșani, club la care fusese trimis sub formă de împrumut de la FC Rapid, jucând 17 meciuri, din cauza unei accidentări, și a înscris o dată.

Citește și

SPORT Decizie neașteptată: FCSB și Csikszereda au bătut palma, înaintea meciului direct! La ce înțelegere au ajuns cele două cluburi
14:04
Decizie neașteptată: FCSB și Csikszereda au bătut palma, înaintea meciului direct! La ce înțelegere au ajuns cele două cluburi
SPORT Play-off-ul CUPEI ROMÂNIEI a fost decis! Cu cine se duelează Petrolul, Poli Timișoara și FC Argeș
12:36
Play-off-ul CUPEI ROMÂNIEI a fost decis! Cu cine se duelează Petrolul, Poli Timișoara și FC Argeș
SPORT De ce nu dă randament Dennis Politic la FCSB. „Are psihoza asta”
10:47
De ce nu dă randament Dennis Politic la FCSB. „Are psihoza asta”
SPORT Presa scoțiană e uluită de comportamentul lui Gigi Becali. Ce a apărut înainte de Aberdeen – FCSB
09:42
Presa scoțiană e uluită de comportamentul lui Gigi Becali. Ce a apărut înainte de Aberdeen – FCSB
SPORT Dezvăluiri din interiorul FCSB. Cum împarte Gigi Becali primele: „Le dau cât vreau eu, adică”/Jucătorii care rămân pe dinafară la împărțirea banilor
09:39
Dezvăluiri din interiorul FCSB. Cum împarte Gigi Becali primele: „Le dau cât vreau eu, adică”/Jucătorii care rămân pe dinafară la împărțirea banilor
SPORT U Cluj a învins-o în zece oameni pe Farul, Ianis Zicu acuză ARBITRAJUL: „O manieră ciudată. I-a ajutat să ajungă în prelungiri”
09:25
U Cluj a învins-o în zece oameni pe Farul, Ianis Zicu acuză ARBITRAJUL: „O manieră ciudată. I-a ajutat să ajungă în prelungiri”
Mediafax
Locația probabilă a întâlnirii Putin-Zelenski. Ministrul de Externe a confirmat
Digi24
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
Cancan.ro
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Mediafax
De la mănăstire, la nuntă. Nicușor Dan a dansat, într-un hambar, cu Prima Doamnă și fiul lor, printre nuntașii de la Tâncăbești
Click
Ce trebuie să pui în ciorba rădăuțeană, ca să iasă grasă, cremoasă și gustoasă ca la restaurant. Trucul pe care bucătarii nu ți-l spun
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Grecii sunt foarte supărați că românii vin la ei în țară și le cumpără casele. Ce înseamnă asta pentru ei
Digi24
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de ea? Cum arată acum Cristina Rus, după retragerea din showbiz! Are 43 de ani și e de nerecunoscut
observatornews.ro
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
KanalD
Tinerii care au murit în accidentul de pe A1 s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului. Ipoteza terifiantă a autorităților
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Programul Rabla va fi oficial relansat! Cine îl poate accesa și ce buget va fi alocat?
Descopera.ro
Orașul pierdut al mayașilor a fost REGĂSIT
Capital.ro
Decizie fără precedent pentru Traian Băsescu. Executivul condus de Ilie Bolojan îi dă lovitura
Evz.ro
Sfaturile prințesei Diana pentru William și Harry, dezvăluite după aproape trei decenii
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
RadioImpuls
Dorobanțu, lovitură sub centură! Concurentul din ”Casa Iubirii” rupe tăcerea și îl provoacă pe Danciu: ”Explică-mi și mie...” Reacția uluitoare a colegului său: „Tu te mândrești că ai făcut fetele să plângă?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Descopera.ro
Inteligența artificială riscă să accentueze rasismul și sexismul, avertizează specialiștii
POLITICĂ Nicușor Dan anunță că România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina
18:31
Nicușor Dan anunță că România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina
POLITICĂ CTP îl atacă pe Nicușor Dan pentru participarea la Festivalul Lupilor: Cu asta ajutăm Republica Moldova? Riscă să fie ocupată de Rusia luna viitoare
18:28
CTP îl atacă pe Nicușor Dan pentru participarea la Festivalul Lupilor: Cu asta ajutăm Republica Moldova? Riscă să fie ocupată de Rusia luna viitoare
EXTERNE Marco Rubio: Trump, „singurul LIDER din lume” care a dovedit că poate aduce Ucraina și Rusia la masa negocierilor
18:23
Marco Rubio: Trump, „singurul LIDER din lume” care a dovedit că poate aduce Ucraina și Rusia la masa negocierilor
GUVERN Detașările în instituțiile și autoritățile publice, SISTATE temporar la propunerea Guvernului. Planul Executivului
18:16
Detașările în instituțiile și autoritățile publice, SISTATE temporar la propunerea Guvernului. Planul Executivului
VIDEO UE salută angajamentul SUA de a oferi garanții de securitate UCRAINEI /„Nu avem mesaje specifice, echipele vor continua să lucreze asupra detaliilor”
18:14
UE salută angajamentul SUA de a oferi garanții de securitate UCRAINEI /„Nu avem mesaje specifice, echipele vor continua să lucreze asupra detaliilor”
ACTUALITATE Bărbatul care a furat o mașină dintr-o spălătorie din București, i-a montat alte numere și a condus-o fără permis, a fost REȚINUT
18:14
Bărbatul care a furat o mașină dintr-o spălătorie din București, i-a montat alte numere și a condus-o fără permis, a fost REȚINUT