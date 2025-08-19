Paul Iacob, dorit de ai multe echipe din Superliga, a semnat un angajament pe un sezon cu SC Oţelul Galaţi şi deja a intrat în programul de pregătire condus de antrenorul Laszlo Balint.

Fundașul din Giulești, care are 29 de ani şi 1.85 metri, vine sub forma unui transfer definitiv de la FC Rapid 1923 Bucureşti pentru a fortifica centrul defensivei roş-alb-albastre.

Oțelul Galați ia jucători de la Dan Șucu: Rapid l-a dat pe Paul Iacob la o altă echipă din Superliga

„Sunt foarte bucuros să semnez cu Oţelul şi să fac parte din acest club cu tradiţie şi suporteri fantastici. Am simţit din prima clipă că există multă pasiune aici şi îmi doresc să pun umărul la obiectivele echipei.

Îl cunosc pe domnul Balint, am lucrat cu domnia sa şi ştiu ce principii are. Vin cu dorinţa de a munci, de a aduce experienţa mea în apărare şi de a ajuta Oţelul să fie o echipă greu de bătut. Abia aştept să văd duminică, la partida cu CFR, un stadion plin”, a declarat Paul Iacob.

El este fundaş central de picior stâng şi are o cotă bună, fiind un apărător central puternic, foarte mobil şi cu o detentă remarcabilă.

Cine este Paul Iacob

Noul stoper al Oțelului are în CV și 16 meciuri de Cupa României (2 goluri înscrise), plus o Supercupă (2020) câștigată cu Viitorul/Farul Constanța, finală în care a fost integralist pentru gruparea de la malul Mării Negre. Cu echipa pregătită de Gheorghe Hagi, el a câștigat și Cupa (2019).

Iacob are 174 de meciuri oficiale în Superligă, în care a reușit să marcheze 8 goluri și să ofere 7 pase decisive.

În palmares are și două promovări în primul eșalon cu Gaz Metan Mediaș (2016) și Dunărea Călărași (2018).

Fost internațional Under-21, Paul Iacob a jucat în sezonul trecut la FC Botoșani, club la care fusese trimis sub formă de împrumut de la FC Rapid, jucând 17 meciuri, din cauza unei accidentări, și a înscris o dată.