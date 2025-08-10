Prima pagină » Sport » Ovidiu Sabău i-a distrus pe jucătorii de la U. Cluj: „Rușinos să intre și să nu poată alerga”

10 aug. 2025, 07:57, Sport
Petrolul Ploieşti a remizat sâmbătă seara, în deplasare, la Sibiu, cu formaţia Universitatea Cluj, în etapa a cincea din Superligă.

Gazdele au marcat prin atacantul bosniac Jovo Lukic (44), care a reluat la colțul scurt centrarea lui Dan Nistor. „Lupii” au revenit prin Bogdan Marian (71), cu un șut din partea stângă, după ce fusese găsit liber de Gheorghe Grozav.

Echipa lui Ovidiu Ioan Sabău a ajuns la șase meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile.

„Se vede după față că nu sunt satisfăcut. În prima repriză am jucat bine, am avut situații prin care puteam face 2-0, situații clare în careu, a ajuns mingea, dar nu am avut dorința suficientă să atacăm, să ne dorim să înscriem.

După pauză, anumiți jucători au scăzut ca ritm, ca intensitate, destul de lenți, previzibili, multe mingi pierdute. Am făcut schimbările… pot spune că am fost total neinspirat. Și sistemul de joc, jucătorii de pe margine, din păcate, nu au ajutat cu absolut nimic echipa.

E trist să vorbești despre jucătorii pe care tu îi antrenezi, să spui așa ceva. Dar e rușinos să intre și să nu poată alerga, să se bată pentru fiecare minge, să își ajute colegii

Poate sunt supărați, ei au câștigat multe campionate și nu acceptă să intre de pe bancă (n.r. – ironic). Au intrat cu «aere» de vedete, superficiali, nu au înțeles rolul pe care îl au, cât de important e atunci când intră să își ajute colegii. Au intrat foarte, foarte slab.

Din păcate, nu a funcționat absolut nimic și chiar am riscat. Sigur, puteam face 2-0 la ocazia lui Lukic. A avut acel moment în care a ezitat, crezând că este ofsaid, dar te duci până în poartă. A luat o decizie neinspirată”, a declarat Sabău la Prima Sport.

Atât timp cât este perioada de transferuri deschisă, ne uităm după jucători. Dacă găsim jucători care să ajute grupul, să facă concurență sau să intre titulari, bineînțeles că ne uităm la ei
Livui Ciobotariu, antrenor Petrolul

Transfer de la FCSB la CFR Cluj. „E noul nostru mijlocaș”

Care au fost cele două distribuții tactice?

  • U CLUJ: Chirilă – Mikanovic (Miguel Silva 67), D. Codrea, I. Cristea, Chipciu – Murgia (Artean 76), G. Simion – M. Thiam, D. Nistor (Fabry 66), Bic (A. Trică 80) – Lukic (Macalou 66). Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău
  • PETROLUL: Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche, D. Radu (Doukansy 60) – Jyry (Hanca 76), Boţogan (B. Marian 60), Mateiu – Ludewig (David Paraschiv 90), Doumtsios (Chică-Roţă 76), Grozav. Anrenor: Liviu Ciobotariu
