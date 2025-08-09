Mijlocașul Ovidiu Perianu a fost transferat de la FCSB la CFR Cluj.

Perianu, 23 de ani, a fost format la Regal Sport și apoi a ajuns la FCSB, dar a jucat în ultima perioadă sub formă de împrumut la FC Botoșani, Gloria Buzău sau Unirea Slobozia.

E om de bază la naționala U21, evoluând și la Campionatul European. Potrivit Transfermarkt, cota de piață a lui Ovidiu Perianu este 650.000 de euro.

Transfer de la FCSB la CFR Cluj. „E noul nostru mijlocaș”

„CFRiști, faceți cunoștință cu noul nostru mijlocaș! Începând de astăzi, Ovidiu Perianu va îmbrăca tricoul echipei noastre! În vârstă de 23 de ani, Perianu a fost format la academia Regal Sport, unde a fost remarcat de cei de la FCSB, echipă la care a făcut primii pași în fotbalul profesionist. În ultimele sezoane, acesta a evoluat și pentru FC Botoșani, FC Buzău, iar în ultimul sezon a fost un jucător important pentru Unirea Slobozia, unde a evoluat sub formă de împrumut. La nivel internațional, noul nostru jucător a bifat prezențe pentru naționalele de tineret ale României, iar în această vară a fost unul dintre jucătorii de bază ai reprezentativei U21 la Campionatul European. Îi urăm mult succes și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!” arată clubul pe pagina de Facebook.

Ovidiu Perianu și-a reziliat contractul cu FCSB și a semnat, din postura de jucător liber, cu CFR Cluj. „Am scăpat de el. Gata! S-a dus la CFR”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

CFR Cluj a mai transferat în vară pe atacantul Marko Gjorgjievski (Sileks Kratovo), mijlocașul Drilon Islami (FC Prishtina), mijlocașul Karlo Muhar (Al-Orobah/Arabia Saudită), fundașul Antonio Bosec (Slaven Belupo), atacantul Tudor Cociș (Sănătatea Cluj), fundașul Daniel Dumbrăvanu (Messina), fundașul Kenneth Omeruo (Kasimpașa), portarul Alessandro Micai (Cosenza), pe mijlocașul Andrei Cordea (Al-Tai) și mijlocașul Tidiane Keita (Petrolul Ploiești).