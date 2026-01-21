Prima pagină » Actualitate » Cum a reacționat Gazzetta dello Sport la mutările lui Chivu din Inter – Arsenal: „I-a lăsat muți de uimire”

21 ian. 2026, 10:09, Actualitate
Inter a pierdut al treilea meci la rând în UEFA Champions League, 1-3 pe teren propriu cu Arsenal. La finalul jocului, presa italiană a analizat în detaliu prestația milanezilor, dar și deciziile luate de Cristi Chivu pe parcursul întâlnirii.

Cel mai influent cotidian din peninsulă, Gazzetta dello Sport, a remarcat o schimbare pe care antrenorul român a făcut-o.

„Drumul spre «optimi», pavat cu înfrângeri”

După numai o oră de joc, Chivu l-a scos de pe teren pe Lautaro Martinez, cel mai important fotbalist din lotul Interului. Decizia lui a produs rumoare pe stadion, scrie PROSPORT, care preia analiza celor de la GdS.

„Chivu l-a scos pe Lautaro după o oră, lăsând Meazza mut de uimire”, notează publicația italiană. Până în acel moment, atacantul argentinian fusese printre cei mai activi fotbaliști din trupa gazdelor.

Mai departe, Gazzetta dello Sport scrie că Inter a încercat să țină pasul cu ritmul impus de londonezi, dar diferența de intensitate dintre cele două campioante – Serie A și Premier League – a fost prea mare.

Pe de altă parte, jurnaliștii din peninsulă remarcă un aspect: Inter se duce spre „optimi”, dar calificarea va fi obținută cu victorii împotriva echipelor mici, în timp ce toate eșecurile din actuala campanie de la Liga Campionilor au venit împotriva adversarilor de top.

„Drumul spre optimile directe este pavat cu înfrângeri contra marilor echipe”, scrie Gazzetta dello Sport, cu referire la „corecțiile” aplicate de Atletico, Liverpool și Arsenal.

„Chivu 6.5, Sucic a fost cel mai bun din echipa sa. Face mutările corecte și primele două schimbări sunt bune. Inter pierde pentru detaliile care fac această competiție crudă și de o frumusețe fără egal. Pedepsiți cu un corner, specialitatea «tunarilor». Ar trebui să analizeze ce portar va titulariza începând de la meciul cu Pisa”, mai notează jurnaliștii italieni.

Arsenal a deschis scorul

Arsenal a deblocat tabela, în minutul 10, prin Gabriel Jesus, iar Inter a egalat rapid, în minutul 18, prin Sucic. Liderul din Premier League a trecut din nou în avantaj în minutul 31, când același Jesus a reușit dubla, cu o lovitură de cap. Scorul final, 1-3, a fost stabilit în minutul 84 de Viktor Gyökeres, după o pasă primită de la Bukayo Saka.

În urma acestui rezultat, Inter a ieșit pentru prima dată din primele opt locuri de Champions League. Arsenal, în schimb, și-a asigurat, deja, prezența în „optimile” competiției.

Presa italiană îl ridică în slăvi pe Cristi Chivu, după ce Inter a revenit pe primul loc în Serie A

Motivul incredibil pentru care Cristi Chivu a refuzat să vorbească la conferința de presă după Inter – Bologna 3-1

