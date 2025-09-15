Prima reprezentativă de volei masculin a României a fost învinsă, luni, la Manila, de Ţările de Jos, scor 0-3, în al doilea meci din grupa B a Campionatului Mondial, la care tricolorii s-au calificat după 43 de ani.

Scorul pe seturi a fost 25-23, 26-24, 26-24. Meciul a fost extrem de echilibrat, partida decizându-se practic la o diferență de 6 puncte.

Pierdem al doilea meci de la CM de volei masculin! 6 puncte au făcut diferența cu Țările de Jos

În primul meci, România a fost învinsă de Polonia, scor 3-0, iar în următorul va evolua cu Qatar, la 17 septembrie, de la ora 05.30.

Cei mai buni jucători români au fost Bela Bartha (14 puncte), Rareș Bălean (12) și Cristian Chițigoi (9). De la învingători s-au remarcat Michiel Ahyi (19 puncte) și Tom Koops (13).

„Nivelul României nu pot să spun că este unul scăzut și cred că naționala este undeva la un nivel pentru această competiție și ne dă încredere că într-adevăr se pot face rezultate pozitive pe viitor”, a declarat Adin Cojocaru, președintele FR Volei.

„În setul 3, România a fost echipa care a venit din urmă. De la 8-12, 20-23, s-a ajuns din nou la 23-23! Și, din păcate, același deznodământ.

Am avut de suferit în preluare, serviciul olandezilor a fost peste al nostru. Plak și Ahyi ne-au dat mari bătăi de cap! Un meci în care micile detalii au făcut diferența.

Nu mai avem șanse la calificare, dar rămâne ultimul meci cu Qatar, în care trebuie să obținem măcar o victorie de palmares. Îi felicităm pe băieți pentru lupta din teren, astfel de înfrângeri nu ne pot decât întări! HAI, ROMÂNIA!”, s-a scris pe contul de Facebook al FR de Volei.