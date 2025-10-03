Prima pagină » Sport » Piloții Ferrari nu sunt optimiști în privința sezonului competițional din FORMULA 1. Leclerc: E posibil să nu câștigăm cursele de anul acesta

Piloții Ferrari nu sunt optimiști în privința sezonului competițional din FORMULA 1. Leclerc: E posibil să nu câștigăm cursele de anul acesta

03 oct. 2025, 08:02, Sport
Piloții Ferrari nu sunt optimiști în privința sezonului competițional din FORMULA 1. Leclerc: E posibil să nu câștigăm cursele de anul acesta

Pilotul Charles Leclerc susţine că Ferrari ar putea să nu câștige, în premieră, nicio cursă până la finalul sezonului competițional din Formula 1.

Echipa italiană, formată din monegascul Charles Leclerc și experimentatul pilot britanic Lewis Hamilton se află mult în spatele concurenței. Într-un interviu acordat Reuters, Leclerc a explicat motivele pentru care fanii nu trebuie să aibă așteptări anul acesta.

„Ca să nu fii dezamăgit, nu trebuie să ai așteptări. La Ferrari, ambițiile au fost întotdeauna mari. Dar suntem cu mult în urmă. Atât la constructori cât și pe pistă.

Este foarte puţin probabil să ajungem McLaren sau RedBull din urmă. Pe foaie, suntem peste principalii noştri competitori, dar în realitate lucrurile stau diferit.

Nu renunțăm la luptă, dar posibilitatea să nu obținem o victorie este reală și ne întristează. Suntem cu toţii dezamăgiţi ca echipă, în special atunci când eşti la Ferrari trebuie întotdeauna să ţinteşti primul loc, nu să concurezi pentru locul secund sau al patrulea”, transmite pilotul monegasc.

Leclerc a reuşit să obţină patru clasări de locul trei şi un loc doi în acest an, dar crede că este puţin probabil ca el sau colegul său să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în acest an.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Paradox în FORMULA 1: cel mai premiat pilot din istoria competiției va fi penalizat pentru că a încălcat viteza maximă admisă prin regulament

Record în automobilism. Câte COMPETIȚII sunt într-un singur weekend

Mediafax
Momentul în care un copac este doborât de vânt peste mașini aflate în mers, în București
Digi24
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele: „Ajunge!”
Cancan.ro
Câți bani încasează un livrator Glovo care muncește pe timp de ploaie? Suma incredibilă care îi intră în buzunar, deși clienții achită o suprataxă
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Mediafax
Cod portocaliu de vânt în București și Ilfov: 86 de intervenții ale pompierilor
Click
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Un român a dat examenul pentru permis auto de 20 de ori și l-a luat de fiecare dată. Așa a câștigat o mică avere, în Franța
Digi24
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă
Cancan.ro
TABEL ZODII | Care va fi cea mai ghinionistă/norocoasă zi din octombrie 2025, pentru fiecare zodie în parte
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Românii care îşi vând hainele pe internet, vizaţi de ANAF. Cine va primi notificări
StirileKanalD
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
KanalD
Primii tineri ar putea fi înrolați în serviciul militar voluntar din 2026. Anunțul făcut de ministrul Apărării: „Astăzi am aprobat”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
VIDEO | O autostradă din România va avea radare fixe la fiecare 2 kilometri. Lucrările au început deja din această săptămână
Descopera.ro
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
Capital.ro
Traian Băsescu a răbufnit de furie. Dan Voiculescu a recunoscut după mulți ani: „A izbucnit, a lovit cu putere”
Evz.ro
Imagini virale din Nepal. Cum a fost primită o româncă de familia soțului
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Corneliu Botgros, noi dezvăluiri cu privire la fosta căsnicie cu mama copilului său, Adriana Ochișanu! Artistul a dat tot din casă, fără ascunzișuri
RadioImpuls
INCREDIBIL ce cadou de lux și-a făcut Andreea Bostănică de ziua ei de naștere! Influencerița a cheltuit câteva sute de mii de euro: „Un nou capitol începe acum”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Oamenii iartă tehnologia la fel cum îi iartă pe alți oameni, arată un studiu
ACTUALITATE FALS medic estetician, prins în Timiș. Femeia a făcut mai multe operații fără a avea drept de practică
12:58
FALS medic estetician, prins în Timiș. Femeia a făcut mai multe operații fără a avea drept de practică
ACTUALITATE Mihai Jurca, culmea IPOCRIZIEI, după ce i-a lăsat pe ceilalți demnitari fără șofer: „Eu beneficiez de un șofer de la SPP”
12:44
Mihai Jurca, culmea IPOCRIZIEI, după ce i-a lăsat pe ceilalți demnitari fără șofer: „Eu beneficiez de un șofer de la SPP”
GALERIE FOTO Urmează INUNDAȚII grele după episodul de iarnă din octombrie? Cod roșu pe râurile din Oltenia. Mobilizare la Apele Române
12:35
Urmează INUNDAȚII grele după episodul de iarnă din octombrie? Cod roșu pe râurile din Oltenia. Mobilizare la Apele Române
ACTUALITATE Mihai Jurca sare în apărarea ministrului Pâslaru care s-a afișat cu Dragoș Anastasiu la un eveniment oficial: „Nu e un subiect care merită comentat”
12:35
Mihai Jurca sare în apărarea ministrului Pâslaru care s-a afișat cu Dragoș Anastasiu la un eveniment oficial: „Nu e un subiect care merită comentat”
Zacusca, salata de vinete sau fasolea bătută pot fi introduse în DIETELE pentru slăbit? Explicațiile medicului nutriționist Mihaela Bilic
12:31
Zacusca, salata de vinete sau fasolea bătută pot fi introduse în DIETELE pentru slăbit? Explicațiile medicului nutriționist Mihaela Bilic
ACTUALITATE Jurca, sfidător, după ce a cerut IDENTIFICAREA protestatarilor de la Guvern: Probabil nu i-a întrebat nimeni până acum dacă au fost la muncă
12:30
Jurca, sfidător, după ce a cerut IDENTIFICAREA protestatarilor de la Guvern: Probabil nu i-a întrebat nimeni până acum dacă au fost la muncă