Piloții Ferrari nu sunt optimiști în privința sezonului competițional din FORMULA 1. Leclerc: E posibil să nu câștigăm cursele de anul acesta

Pilotul Charles Leclerc susţine că Ferrari ar putea să nu câștige, în premieră, nicio cursă până la finalul sezonului competițional din Formula 1.

Echipa italiană, formată din monegascul Charles Leclerc și experimentatul pilot britanic Lewis Hamilton se află mult în spatele concurenței. Într-un interviu acordat Reuters, Leclerc a explicat motivele pentru care fanii nu trebuie să aibă așteptări anul acesta.

„Ca să nu fii dezamăgit, nu trebuie să ai așteptări. La Ferrari, ambițiile au fost întotdeauna mari. Dar suntem cu mult în urmă. Atât la constructori cât și pe pistă. Este foarte puţin probabil să ajungem McLaren sau RedBull din urmă. Pe foaie, suntem peste principalii noştri competitori, dar în realitate lucrurile stau diferit. Nu renunțăm la luptă, dar posibilitatea să nu obținem o victorie este reală și ne întristează. Suntem cu toţii dezamăgiţi ca echipă, în special atunci când eşti la Ferrari trebuie întotdeauna să ţinteşti primul loc, nu să concurezi pentru locul secund sau al patrulea”, transmite pilotul monegasc.

Leclerc a reuşit să obţină patru clasări de locul trei şi un loc doi în acest an, dar crede că este puţin probabil ca el sau colegul său să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în acest an.

