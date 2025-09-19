Prima pagină » Sport » Record în automobilism. Câte COMPETIȚII sunt într-un singur weekend

19 sept. 2025, 12:48, Sport
Sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv, for condus de 10 ani de Norris Măgeanu, în 3 zile vor avea loc nu mai puțin de 13 competiții de automobilism.

În acest weekend, conform listelor de înscrieri, 670 de sportivi se vor lupta pentru trofeele puse în joc în cele 13 competiții care vor fi organizate peste tot în țară.

Nu mai puțin de 550 de mașini vor fi prezente la startul etapelor, iar platformele auto care le vor transporta vor împânzi șoselele României în drum spre competiții.

De la Arad, unde are loc etapa de drag racing, și până la Mamaia, unde are loc Mamaia Rally Show, locațiile de desfășurare acoperă întreaga țara.

„Federația Română de Automobilism Sportiv doboară an de an recorduri în sportul românesc. Automobilismul sportiv este spectaculos, atrage tinerii, organizarea competițiilor a ajuns la un nivel foarte ridicat pentru evenimentele de top, sportivii noștri aduc în campionatele interne mașini extrem de performante și atunci rezultatul este o creștere generală a fenomenului. Eu le mulțumesc pentru eforturi tuturor celor implicați, organizatori, oficiali, arbitri și le doresc baftă sportivilor. Voi fi alături de ei în weekend, deși va fi imposibil să ajung la fiecare dintre cele 13 competiții”, a declarat Norris Măgeanu, președintele Federației Române de Automobilism Sportiv.

Cupa Baja Dacus Costești

Cupa Baja Dacus Costești 2025 este organizată de ACS Travel 4X4 Orăștie în județul Hunedoara. Competiția se adresează atât echipajelor de începători, care vor utiliza vehicule 4×4 fără modificări structurale speciale, dar cu respectarea normelor de siguranță impuse, cât și echipajelor care au acumulat experiență și utilizează în concurs vehicule 4×4 cu modificări speciale pentru off-road. Se va concura la clasele Hobby, Standard A, Standard B, Challenge, SSV, Open-Extrem. Competiția va beneficia de o filmare spectaculoasă realizată din elicopter.

CN Rally Raid, etapa 3: Baja Dacus – Costești

Etapa 3 din Campionatul Național de Rally Raid, Baja Dacus – Costești 2025, va avea loc pe raza județelor Hunedoara și Alba. Numărul maxim de echipaje acceptate la start este de 60. La final, vor fi premiați sportivii care vor termina pe primele 3 locuri la General TH Auto/TH SSV, Grupa TH Auto benzină, Grupa TH Auto diesel, Grupa TH SSV, Grupa RR2 Aato, Grupa RR2 SSV, Grupa TP (Promo). Și această competiție va beneficia de o filmare spectaculoasă realizată din elicopter.

Mamaia Rally Show

În stațiunea Mamaia (zona cluburilor Fratelli/Nuba), cei mai buni piloți de raliuri din România, Italia, Austria, Bulgaria, Turcia vin să se dueleze într-o formulă inedită: 1 la . Piloții cu titluri naționale, europene și mondiale se vor întrece pe un circuit special conceput să combine asfaltul cu macadamul, cu săritori spectaculoase și duelurile roată la roată. Spectatorii vor fi așteptați cu Street Food Festival, muzică și adrenalină la maximum.

Cupa Novaci – Rânca

Asociația Clubul Sportiv AUTOCOREX Tg-Jiu va organiza Cupa Novaci – Rânca, etapa 5 a Campionatului Regional de Viteză în Coastă, pe sectorul de drum Novaci – Rânca.

CN Drag, etapa 3 – Finala RoDrag Racing

Etapa a 3 a din Campionatul Național de Drag este organizată de RoDrag Racing pe Aeroportul Internațional Arad și este cel mai așteptat moment al sezonului, pentru că reprezintă Marea Finală pentru sportivii acestei discipline.

CN pentru Vehicule Istorice de Competiție, etapa 3

Organizată de ACS Romanian Retro Racing, etapa 3 din Campionatul Național pentru Vehicule Istorice de Competiție va avea loc pe Transilvania Motor Ring.

CN de Anduranță, etapa 5

Etapa 5 din Campionatul Național de Anduranță se va desfășura pe Circuitul MotorPark România (Adâncata, județul Ialomița), sub organizarea clubului Willi Motorsport.

Campionatul Național de Autocross, etapa 5

Etapa 5 din Campionatul Național de Autocross va fi organizată de clubul ACS Raideri Tg. Jiu, la Baza Sportivă de Auto-Motocross din Târgu Jiu.

Cupa Shopping City Râmnicu Vâlcea 2, etapa 6 CNSS, CNSP și CNVE

La Râmnicu Vâlcea, parcarea Shopping City va deveni din nou scena unui eveniment spectaculos dedicat motorsportului românesc. Organizat de Asociația GT Auto Club Sportiv, sub autoritatea Federației Române de Automobilism Sportiv și în parteneriat cu Shopping City Râmnicu Vâlcea, evenimentul promite două zile pline de adrenalină, cu peste 100 de piloți din toată țara – de la juniori (8–18 ani), debutanți și piloți experimentați, până la cei care concurează la volanul vehiculelor electrice de ultimă generație. Vor avea loc etapa 6 din Campionatele Naționale de Super Slalom, Slalom Juniori și Vehicule Electrice.

Râșnov – Braşov Challenge, etapa 7 din CNVC

Râșnov – Brașov Challenge, a 7-a etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă, se va desfășura pe DN 1E (ieșirea din Râșnov spre Poiana Brașov), sub organizarea Asociației Sportive Clubul SIM13 Motorsport.

Grand Prix Lugoj 2025

Asociația Auto Club Rally Timiș va organiza Grand Prix Lugoj 2025, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Lugoj, sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv. Pot participa și automobile neînmatriculate, cu maximum 3 piloți pe o mașină, copilot sau invitat, opțional. Totul se va desfășura în centrul orașului Lugoj.

