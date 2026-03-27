Prima pagină » Sport » Presa din Turcia susține că Florin Tănase a făcut scandal după înfrângerea României: ”A aruncat cu un scaun după colegul său”. Cum a reacționat FRF

Presa din Turcia susține că Florin Tănase a făcut scandal după înfrângerea României: ”A aruncat cu un scaun după colegul său”. Cum a reacționat FRF

Galerie Foto 9

După înfrângerea României în fața Turciei, scor 0-1, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială, presa turcă a relatat un incident tensionat în vestiarul echipei naționale, cu Florin Tănase protagonist, relatează ProSport.

Florin Tănase, în centrul unui presupus scandal

Mai multe publicații turcești, printre care Haberler, Son Dakika și Mynet, susțin că „Florin Tănase a aruncat cu un scaun după colegul său”, imediat după finalul partidei.

Potrivit acestor relatări, scaunul ar fi fost distrus în urma impactului cu solul, iar situația ar fi necesitat intervenția celorlalți jucători și a personalului de ordine. Jurnaliștii turci au descris incidentul drept „șocant”.

Sursă Foto: Profimedia

FRF: „O invenție totală!”

La câteva ore după apariția informațiilor, Federația Română de Fotbal a reacționat printr-un comunicat oficial și pe pagina de Instagram a echipei naționale.

Oficialii au precizat că „În urma speculațiilor apărute recent în spațiul public, dorim să clarificăm situația privind atmosfera din vestiarul echipei naționale după meciul de la Istanbul. Dezmințim categoric informațiile răspândite în presa turcă și preluate de jurnaliștii români, conform cărora Florin Tănase ar fi fost implicat în vreun conflict cu unul dintre colegii săi! Știrea nu are niciun fundament, fiind doar o invenție totală!”

FRF subliniază că, deși eșecul de la Istanbul a fost un moment greu, „reacția grupului a fost una de solidaritate, nu de dezbinare. După fluierul final, în vestiar a dominat o liniște apăsătoare și o tristețe profundă. Jucătorii au fost afectați de rezultat, fiind conștienți de importanța meciului. Selecționerul Mircea Lucescu le-a vorbit câteva minute tricolorilor, așa cum se întâmplă după fiecare joc. Nu au existat reproșuri individuale sau altercații între jucătorii noștri”.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe