Câți români s-au uitat la meciul Turcia-România. Cifre amețitoare de audiență

România a pierdut semifinala barajului de calificare la CM 2026 în fața Turciei, scor 0-1. Partida de la Istanbul, disputată pe stadionul Beșiktaș, s-a văzut la TV în România pe Prima TV, televiziune care a fost lider detașat de audiență.
Naționala lui Mircea Lucescu a ratat orice șansă de a se califica la Mondialul din 2026. Tricolorii nu au reușit să se califice direct din grupă, astfel că au mai primit o șansă la baraj, însă au fost eliminați de naționala lui Vincenzo Montella.
Prima TV, lider detașat de audiență
2,6 milioane de telespectatori la nivel național au fost aseară cu ochii pe meciul României. Prima TV a fost lider detașat de audiență, conform Pagina de Media.
În mediul urban, Prima TV a avut audiențe-record de peste 1,6 milioane de telespectatori, de patru ori mai mult decât PRO TV, care a fost pe locul secund.
Pe publicul comercial, Prima TV a avut o medie de 735.000 de telespectatori și o cotă de piață-record de peste 50%.
Audienţa posturilor TV pe intervalul meciului Turcia – România (19:00 – 20:50), la nivel național
- Prima TV – 2.657.000 (15,2 rtg, 35,6 share)
- Pro TV – 1.043.000 (6 rtg, 14 share)
- Antena 1 – 537.000
- Kanal D – 494.000
- România TV – 258.000
- Antena Stars – 241.000
Audienţa posturilor TV pe intervalul meciului Turcia – România (19:00 – 20:50), în mediul urban:
- Prima TV – 1.605.000 (16,3 rtg, 40,2 share)
- Pro TV – 442.000 (4,5 rtg, 11,1 share)
- Antena 1 – 279.000
- Kanal D – 213.000
- Happy Channel – 143.000
- România TV – 125.000
- Antena 3 CNN – 102.000
Audienţa posturilor TV pe intervalul meciului Turcia – România (19:00 – 20:50), pe publicul comercial – urban 21-54 ani:
- Prima TV – 735.000 (15,8 rtg, 51,3 share)
- Pro TV – 175.000 (3,8 rtg, 12,2 share)
- Antena 1 – 122.000
- Kanal D – 55.000
- Happy Channel – 28.000
- DigiSport 1 – 28.000
Recomandarea autorului: