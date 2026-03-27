Câți români s-au uitat la meciul Turcia-România. Cifre amețitoare de audiență

România a pierdut semifinala barajului de calificare la CM 2026 în fața Turciei, scor 0-1. Partida de la Istanbul, disputată pe stadionul Beșiktaș, s-a văzut la TV în România pe Prima TV, televiziune care a fost lider detașat de audiență.

Naționala lui Mircea Lucescu a ratat orice șansă de a se califica la Mondialul din 2026. Tricolorii nu au reușit să se califice direct din grupă, astfel că au mai primit o șansă la baraj, însă au fost eliminați de naționala lui Vincenzo Montella.

Prima TV, lider detașat de audiență

2,6 milioane de telespectatori la nivel național au fost aseară cu ochii pe meciul României. Prima TV a fost lider detașat de audiență, conform Pagina de Media.

În mediul urban, Prima TV a avut audiențe-record de peste 1,6 milioane de telespectatori, de patru ori mai mult decât PRO TV, care a fost pe locul secund.

Pe publicul comercial, Prima TV a avut o medie de 735.000 de telespectatori și o cotă de piață-record de peste 50%.

Audienţa posturilor TV pe intervalul meciului Turcia – România (19:00 – 20:50), la nivel național

  1. Prima TV – 2.657.000 (15,2 rtg, 35,6 share)
  2. Pro TV – 1.043.000 (6 rtg, 14 share)
  3. Antena 1 – 537.000
  4. Kanal D – 494.000
  5. România TV – 258.000
  6. Antena Stars – 241.000

Audienţa posturilor TV pe intervalul meciului Turcia – România (19:00 – 20:50), în mediul urban:

  1. Prima TV – 1.605.000 (16,3 rtg, 40,2 share)
  2. Pro TV – 442.000 (4,5 rtg, 11,1 share)
  3. Antena 1 – 279.000
  4. Kanal D – 213.000
  5. Happy Channel – 143.000
  6. România TV – 125.000
  7. Antena 3 CNN – 102.000

Audienţa posturilor TV pe intervalul meciului Turcia – România (19:00 – 20:50), pe publicul comercial – urban 21-54 ani:

  1. Prima TV – 735.000 (15,8 rtg, 51,3 share)
  2. Pro TV – 175.000 (3,8 rtg, 12,2 share)
  3. Antena 1 – 122.000
  4. Kanal D – 55.000
  5. Happy Channel – 28.000
  6. DigiSport 1 – 28.000

TURISM Câți bani ar trebui să economisești în fiecare lună pentru a merge în vacanță vara aceasta. Strategia câștigătoare
17:24
Câți bani ar trebui să economisești în fiecare lună pentru a merge în vacanță vara aceasta. Strategia câștigătoare
FLASH NEWS Miniştrii Apărării din România şi Slovacia vor regulament pentru maparea facilităților industriale din fiecare stat membru
17:21
Miniştrii Apărării din România şi Slovacia vor regulament pentru maparea facilităților industriale din fiecare stat membru
MUNCĂ Companiile din România ar angaja, dar nu au pe cine. Domeniile care caută specialiști
17:03
Companiile din România ar angaja, dar nu au pe cine. Domeniile care caută specialiști
REGIM Medic specialist. Care este dieta care ajută la dezvoltarea și menținerea sănătoasă a creierului
16:51
Medic specialist. Care este dieta care ajută la dezvoltarea și menținerea sănătoasă a creierului
NEWS ALERT Tragedie în Arad: un polițist a fost găsit mort după ce s-a împușcat în cap cu arma din dotare. Ce l-ar fi împins la sinucidere
16:38
Tragedie în Arad: un polițist a fost găsit mort după ce s-a împușcat în cap cu arma din dotare. Ce l-ar fi împins la sinucidere
EVENIMENT Ultimele pregătiri ale Artemis 2, misiunea istorică a NASA. Cine sunt cei 4 astronauți care vor zbura în jurul Lunii pe 1 aprilie
16:33
Ultimele pregătiri ale Artemis 2, misiunea istorică a NASA. Cine sunt cei 4 astronauți care vor zbura în jurul Lunii pe 1 aprilie
Mediafax
România, Polonia și Ungaria, în dispută cu Pfizer pentru miliarde de euro din contractele de vaccinuri anti-COVID
Digi24
Un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară și a transmis totul live pe Telegram
Cancan.ro
Armin Nicoară, adevărul despre divorțul de Claudia Puican: 'M-a luat prin surprindere'
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
Punctul sensibil al lui Putin. Ce ar putea determina Moscova să pună capăt războiului
Mediafax
Uniunea Europeană speră că alegerile din Ungaria vor pune capăt blocajelor lui Viktor Orban
Click
Noelia, tânăra de 25 de ani care a ales eutanasia, a plecat „în pace”. Dorința sfâșietoare de pe patul de spital
Digi24
Decizie fără precedent în SUA. Ce urmează să apară pe bancnotele americane începând din luna iunie
Cancan.ro
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele afectate
Ce se întâmplă doctore
Alt divorț neașteptat în showbiz! Vedeta care s-a despărțit în mare secret! Au împreună doi copii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Descopera.ro
Care țară are cel mai mult petrol din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
De ce social media te face să crezi că ceilalți au vieți mai reușite?
FLASH NEWS Înalta Curte se pregătește să acționeze în instanță Guvernul pentru restanțele salariale ale magistraților
17:41
Înalta Curte se pregătește să acționeze în instanță Guvernul pentru restanțele salariale ale magistraților
LIVE 🚨 Război în Iran, ziua 28: Iranul țintește capitala Arabiei Saudite. Două porturi din Kuweit, atacate cu drone iraniene
17:24
🚨 Război în Iran, ziua 28: Iranul țintește capitala Arabiei Saudite. Două porturi din Kuweit, atacate cu drone iraniene
FLASH NEWS Iranul a lansat un război digital împotriva americanilor și vrea să influențeze opinia publică prin imagini, videoclipuri și meme-uri
17:24
Iranul a lansat un război digital împotriva americanilor și vrea să influențeze opinia publică prin imagini, videoclipuri și meme-uri
RĂZBOI Mijloacele neconvenționale prin care Iranul ține întreaga planetă „ostatică”
16:59
Mijloacele neconvenționale prin care Iranul ține întreaga planetă „ostatică”
TRANSPORT Schimbări pe traseele mijloacelor de transport în comun din București, începând de mâine
16:11
Schimbări pe traseele mijloacelor de transport în comun din București, începând de mâine
FLASH NEWS România și alte state europene sunt somate de UE pentru că nu au transpus directivele în legislația națională. Ce sancțiuni riscă Bucureștiul
16:11
România și alte state europene sunt somate de UE pentru că nu au transpus directivele în legislația națională. Ce sancțiuni riscă Bucureștiul

