Gigi Becali și Marius Șumudică au făcut show. DIALOG incendiar. „Ești mare antrenor” / „Eu am făcut schimbările”

FCSB a învins Feyenoord, 4-3, în Europa League și Gigi Becali a spus că schimbările efectuate au făcut diferența.

Șumudică a lăudat tactica FCSB din meciul cu Feyenoord, Gigi Becali a dezvăluit cum a făcut tactica și a rezultat un dialog spumos între cei doi.

Gigi Becali și Marius Șumudică au făcut show. Dialog incendiar

Cum a arătat FCSB în jocul cu Feyenoord : 32. Ștefan Târnovanu – 28. Alexandru Pantea (2. Valentin Crețu, 46), 30. Siyabonga Ngezana (21. Vlad Chiricheș, 65), 16. Mihai Lixandru (18. Malcom Edjouma, 61), 33. Risto Radunovic – 42. Baba Alhassan (4. Danijel Graovac, 46), 8. Adrian Șut – 31. Juri Cisotti, 10. Florin Tănase (căpitan), 37. Octavian Popescu (22. Mihai Toma, 46) – 93. Mamadou Thiam.

Gigi Becali a spus la Fanatik: „ Știi de ce Crețu a jucat a doua repriză? Eu îl țineam să joace în campionat și apoi am văzut că e greu cu Pantea să dai gol. Ca să dai gol trebuie să ai benzile și fundașul lateral. I-am zis lui Mihai să intre Crețu să facă banda să vină cu centrări. A dat o centrare de gol. Vedem dacă prelungim”.

Marius Șumudică: „Ai demonstrat că ești mare antrenor aseară. Mi-ai demonstrat că ești un mare antrenor. A făcut trei schimbări incredibile. El a câștigat meciul, Gigi”.

Gigi Becali: „Eu am făcut schimbările. Păi face cineva vreodată schimbările la FCSB în afară de mine?”

Marius Șumudică: „Toma, Crețu și Edjouma au intrat senzațional. Au schimbat fața meciului. Ăia s-au relaxat, dar au fost puși sub presiune. MM ar trebui să nu mai spună că au 100 de meciuri. Ieri au putut”.

Gigi Becali: „George (n.red. – Tavi Popescu) nu mi-a plăcut. Am jucat în 10. Și nici de Baba. Jucau ei în 12 cu Baba. El juca la ei, când lua mingea o dădea la ei. De aceea am schimbat la pauză”.

Gigi Becali a continuat: „Nu zic să mai fie Tavi ce a fost, dar în meciuri d-astea să alerge puțin, să aibă bărbăție. Bagă piciorul că ești băiat tânăr, aleargă măcar. Nu vreau să îi dau drumul că poate învață cineva. Te țin aici până la final. Și dacă nu joacă ce? Îl țin acolo că așa învață toți că dacă nu joacă le dau drumul. Mai mult te țin dacă nu joci.

Noi am făcut o strategie de la început. Am zis că va trebui să-l odihnim pe Cisotti și pe Tănase. Trebuia să intre Edjouma în locul lui Tănase și Toma în locul lui Cisotti ca să-i odihnim și să intre Graovac în locul lui Șut. Când am văzut că Baba e «mortăciune», am zis să intre Graovac. Trebuia schimbat George. Noi jucăm cu om în minus cu el. El face circ pe teren. Am făcut astea două schimbări și am sunat iar peste 5 minute. Noi avem nevoie de fundaș de bandă să urce. Așa a intrat Crețu.

La 3-1 pentru ei l-am băgat pe Edjouma ca să avem mai multă forță în atac. L-am băgat pe Edjouma și după aceea am mai făcut o schimbare. A intrat Chiricheș că s-a accidentat Ngezana. Vrăjeli, minciuni, vrea să joace în Africa. Dacă nu făcea asta poate nu câștigam”.