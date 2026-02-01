Povestea distrugerii echipei Unirea Urziceni, gloria fotbalului ialomițean

Un oraș mic din Bărăgan a reușit, pentru câțiva ani, ceea ce multe cluburi cu tradiție nu au atins niciodată. Unirea Urziceni a devenit campioana României în 2009 și a jucat în Liga Campionilor, scriind una dintre cele mai spectaculoase pagini din istoria fotbalului autohton. Drumul spre vârf a fost rapid, însă prăbușirea a venit la fel de brutal, iar echipa a dispărut complet din competițiile profesioniste la doar doi ani după momentul de glorie.

Un club n ăscut în anonimat, într -un ora ș care nu visa la performanță

Unirea Urziceni a fost înființată în anul 1954, într-o perioadă în care fotbalul românesc se organiza la nivel local, fără perspective clare de performanță națională. Timp de mai multe decenii, echipa a evoluat exclusiv în ligile inferioare, fără pretenții și fără o identitate stabilă.

De-a lungul anilor, clubul a purtat mai multe denumiri: Ialomița, Aurora, Avântul sau Agricultorul, toate reflectând statutul modest al unei echipe de provincie, susținută aproape exclusiv de comunitatea locală. Pentru Urziceni, fotbalul însemna mai degrabă un element social decât un obiectiv sportiv real.

Schimbarea majoră a apărut abia la începutul anilor 2000, când clubul a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare, determinată de apariția unui finanțator dispus să investească într-un proiect ambițios.

Preluarea clubului și transformarea radicală a unui proiect mic

Odată cu implicarea omului de afaceri Dumitru Bucșaru, Unirea Urziceni a trecut printr-o transformare totală. Bugetul a crescut considerabil, au fost aduși jucători cu experiență în prima ligă, iar organizarea internă a clubului a căpătat un caracter profesionist.

Rezultatele nu au întârziat să apară. În 2006, Unirea a promovat pentru prima dată în Liga I, un moment istoric pentru un oraș care nu mai avusese niciodată o echipă la acest nivel. De la statutul de nou-promovată, formația ialomițeană a devenit rapid o prezență incomodă pentru cluburile consacrate.

Sezon după sezon, Unirea a demonstrat stabilitate, disciplină și eficiență, construind o echipă competitivă, capabilă să lupte de la egal la egal cu granzii campionatului.

Sezonul care a schimbat totul: Unirea Urziceni, campioana României

Apogeul a fost atins în sezonul 2008–2009, sub conducerea antrenorului Dan Petrescu. Echipa a avut un parcurs constant, bazat pe organizare defensivă, eficiență și un vestiar extrem de bine sudat.

La finalul campionatului, Unirea Urziceni a câștigat titlul de campioană a României, un rezultat care a șocat fotbalul intern. Un oraș cu puțin peste 18.000 de locuitori devenea, peste noapte, centrul atenției sportive la nivel național.

Performanța a fost considerată una dintre cele mai mari surprize din istoria Ligii I și a confirmat faptul că un proiect bine structurat putea învinge tradiția și bugetele mult superioare ale cluburilor mari.

Liga Campionilor, momentul de validare interna țională

Titlul din 2009 a adus și calificarea în Liga Campionilor, competiție în care Unirea Urziceni a intrat fără complexe. În sezonul 2009–2010, echipa a fost repartizată într-o grupă extrem de dificilă, alături de cluburi cu experiență europeană.

Cu toate acestea, formația ialomițeană a reușit rezultate care au surprins fotbalul european, printre care și victoria obținută în deplasare cu Rangers, pe stadionul Ibrox Park. Parcursul din grupele Ligii Campionilor a adus clubului vizibilitate, prestigiu și sume importante din drepturile UEFA.

Pentru scurt timp, Unirea Urziceni a devenit una dintre cele mai respectate echipe românești pe plan extern.

Problemele financiare care au fisurat proiectul

Succesul sportiv nu a fost susținut de o structură financiară stabilă. Clubul depindea aproape integral de finanțarea patronului, iar lipsa unor surse alternative de venit a creat vulnerabilități majore.

După încă un sezon bun în campionat, încheiat pe locul secund, situația economică a început să se deterioreze. În 2010, Dumitru Bucșaru a decis să reducă drastic investițiile, iar clubul a intrat rapid într-o criză profundă.

Pentru a acoperi datoriile, majoritatea jucătorilor importanți au fost vânduți, iar echipa a rămas fără coloana vertebrală care adusese performanțele istorice.

Pr ăbușirea rapidă și dispariția din fotbalul profesionist

Slăbită sportiv și financiar, Unirea Urziceni nu a mai reușit să se mențină la nivel înalt. La finalul sezonului 2010–2011, echipa a retrogradat din Liga I, iar perspectivele pentru viitor au devenit tot mai sumbre.

În vara anului 2011, clubul nu a mai fost înscris în competițiile organizate de Federația Română de Fotbal, din cauza problemelor financiare și administrative. Practic, Unirea Urziceni a încetat să mai existe ca entitate profesionistă, la doar doi ani după ce devenise campioana României.

Fotbalul din Urziceni, dup ă dispariția unei echipe istorice

Anii care au urmat au lăsat un gol profund în comunitate. Stadionul Tineretului, cândva martorul meciurilor din Liga Campionilor, a rămas fără spectatori și fără importanță sportivă.

Abia în 2016, fotbalul local a fost relansat prin apariția unei noi echipe, AS FC Urziceni, susținută de autoritățile locale și înscrisă în competițiile județene. Deși noul club încearcă să mențină tradiția, distanța față de performanțele din perioada de glorie rămâne uriașă.

AUTORUL RECOMANDĂ