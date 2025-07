Prima RUPTURĂ între Costel Gâlcă și Dan Șucu? Antrenorul Rapidului, declarații tari după cantonamentul din Slovenia

Rapidul a încheiat cantonamentul din Slovenia, iar antrenorul Costel Gâlcă a tras primele concluzii privind starea lotului și „plombele” de care are nevoie pentru a ataca obiectivele noului sezon. Printre altele, tehnicianul giuleștenilor a vorbit deschis despre transferuri, cerând în regim de urgență aducerea unor jucători experimentați.

Cel mai puternic suferă compartimentul ofensiv, consideră Gâlcă.

Gâlcă: „Ne mai trebuie cel puțin un atacant, dacă nu doi”

Accidentarea sârbului Borisav Burmaz le-a dat peste cap planurile „vișiniilor”. Atacantul în vârstă de 24 de ani a suferit o leziune gravă la ligamentul încrucișat anterior și nu va mai evolua deloc în acest an.

În lipsa sa, Gâlcă insistă că echipa are nevoie urgentă de cel puțin un atacant, dacă nu chiar doi. De asemenea, tehnicianul Rapidului vrea și un mijlocaș cu un profil diferit față de cei deja existenți în lot.

„După accidentarea lui Burmaz, ne mai trebuie cel puțin un atacant, dacă nu doi. Un mijlocaș, alt tip de mijlocaș, dar vom vedea, depinde foarte mult de jucătorii pe care îi avem la dispoziție. După aceea, vom vedea dacă vor pleca jucători. Dacă vor fi oferte avantajoase pentru ei și în primul rând pentru club, cu siguranță că vor face acest pas, dar în acest moment ne trebuie un atacant sau doi.

Ne uităm după un jucător care să fie marcator, să ajute echipa, să aducă un plus valoare lotului și ne dorim să vină unul cu calități care să ne facă mândri că am luat acest jucător și să se vadă tot ce face în teren prin rezultate și prin goluri”, a declarat Gâlcă pentru Rapid TV.

Victor Angelescu anunță: „Atacantul e o prioritate”

Și Victor Angelescu, acționar minoritar la Rapid, confirmă cele spuse de Gâlcă – echipa are nevoie de un atacant, întărirea compartimentului ofensiv fiind o prioritate pe lista de transferuri.

„Ne uitam să aducem un atacant chiar și dinainte să se accidenteze Burmaz. Este una dintre pozițiile unde căutăm intens. Căutăm până când vom găsi pe cineva care ne place și atunci vom aduce. Ne trebuie un atacant și trebuie să aducem unul, asta e clar! Sperăm ca până la începutul sezonului să aducem doi jucători de care avem nevoie, dar perioada este lungă și vrem să aducem pe cineva care chiar să ne ajute” – Victor Angelescu

În prezent, Rapid mai are doar un atacant de meserie în lot: Elvir Koljic (29 de ani), autor a două goluri în 10 apariții în sezonul precedent.

Până acum, Rapid i-a transferat doar pe Drillon Hazrollaj și Lars Kramer.

În ceea ce privește cantonamentul din Slovenia, Gâlcă a făcut o analiză a perioadei de pregătire. Noul antrenor din Grant s-a arătat mulțumit de atitudinea jucătorilor, de efortul depus și de faptul că toți componenții lotului au primit minute de joc.

„Mă bucur că am terminat cu bine acest cantonament. Într-adevăr am avut și accidentări, nu e ceva pozitiv, dar am reușit să dăm minute tuturor jucătorilor.

Pe parte fizica stăm destul de bine, ne-am atins obiectivul de a juca cele patru meciuri. Pe partea tehnico-tactic mai avem de crescut. Îmi doresc să lucrăm mai mult în următoarea săptămână. Încărcătura mare a fost în primele două săptămâni. Grupul m-a surprins plăcut, sunt foarte implicați în antrenament. Atitudinea a fost peste așteptările mele. S-a văzut și în meciuri”, a mai precizat Gâlcă pentru Rapid TV.

Rapid a disputat trei meciuri de pregătire în Slovenia: o victorie convingătoare cu Aluminij (3-0), o remiză cu Sabah Baku (2-2) și o înfrângere la limită, 0-1 cu Vardar.

