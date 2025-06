PSG a distrus-o pe Atletico Madrid, 4-0, la Cupa Mondială a Cluburilor. Istvan Kovacs a arbitrat și a fost desființat de spanioli

PSG, câștigătoarea Ligii Campionilor, a învins pe Atletico Madrid, 4-0, pe Rose Bowl Stadium din Los Angeles, în Grupa B a Cupei Mondiale a Cluburilor.

Meciul a fost arbitrat de românul Istvan Kovacs, care a dat mai multe cartonașe galbene, a dictat o eliminare și a explicat la microfon, în premieră pentru el, o decizie luată după consultarea VAR. A explicat pentru fani și în prelungiri o altă fază.

„După ce am revăzut faza, numărul 6 de la Atletico Madrid a comis o lovitură liberă la mijloc. Gol anulat”, a spus Istvan Kovacs în timpul meciului, iar în prelungiri a transmis: „Jucătorul lui Atletico Madrid a atins mingea cu mâna și și-a mărit suprafața corpului. Penalty pentru PSG”.

Dar, cei de la Atletico Madrid și presa spaniolă au criticat maniera de arbitraj a lui Istvan Kovacs:

În prima repriză au fost superiori, mai ales la controlul jocului. Nu atât la ​​ocazii, cât la ​​controlul jocului. Au fost și decisivi. Am fi putut egala scorul prin șutul lui Griezman, în aceeași fază, au făcut un contraatac bun și au dus scorul 2-0. În a doua repriză, am concurat mai bine, am marcat pentru 1-2 în acea fază, la care adesea VAR-ul nu intervine, dar de această dată VAR l-a împins pe arbitru să-și schimbe decizia de a lăsa jocul să continue, pentru că el asta a făcut. A fost gol, dar l-au anulat și a fost dificil. Apoi Lenglet a fost eliminat și ei au valorificat ocaziile – Simeone, antrenor Atletico