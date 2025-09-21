Aproape că nu există o zi în care mass-media să nu prezinte diferite cazuri ale unor femei abuzate. Din păcate acest lucru a devenit un fapt cotidian.

De la violență fizică, violuri, abuzuri de tot felul, multe femei ajung să-și ceară cu disperare dreptatea fie la poliție, în justiție sau în opinia publică.

Pugilistele Claudia Nechita și Lăcrămioara Perijoc, implicate într-un proiect inedit. Le ajută pe femeile abuzate

Foarte multe sunt cele care aleg să tacă și sa suporte la nesfârșit astfel de abuzuri.

Romina Gingașu, soția unuia dintre proprietarii de la Ferrari, a inițiat un program inedit intitulat „Red Woman” realizat în colaborare cu pugilistele Lăcrămioara Perijoc și Claudia Nechita.

Este un program prin intermediul căruia femeile abuzate își pot recăpăta personalitatea învățând de la cele doua mari sportive tehnici de autoapărare prin box.

„Am avut trei astfel de module în care au venit zeci de femei care s-au confruntat de-a lungul timpului cu violența domestică în foarte multe forme ale ei. Am întâlnit cazuri dramatice. Persoane aflate cu moralul la pământ.

După cursurile practice pe care le-au făcut cu noi, după ce am stat foarte mult de vorbă, au învățat cum să reacționeze în anumite situații limită. Și-au recăpătat puterea de a lupta devenind mult mai încrezătoare”, a precizat Claudia Nechita.

Deocamdată s-au derulat doar trei module din acest proiect urmând ca Romina Gingașu să decidă când va putea fi reluat. „Această implicare a mea și a Lăcrămioarei în social se vede că a fost una benefică. Ne dorim ca acest proiect să poată continua”, a mai precizat Claudia Nechita.

Campionatele Naționale, un nou prilej de antrenamente oficiale

La finalul acestei săptămâni în stațiunea Eforie Nord au fost organizate Campionatele Naționale la box feminin. Atât Claudia cât și Lăcrămioara s-au impus fără probleme la categoriile lor de greutate.

„Meciurile au fost niște antrenamente oficiale. Noi ne-am făcut treaba și am reușit să cucerim centurile de campioane”, a mai explicat Claudia Nechita.