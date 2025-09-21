Prima pagină » Sport » Pugilistele Claudia Nechita și Lăcrămioara Perijoc, implicate într-un proiect inedit. Le ajută pe femeile abuzate

Pugilistele Claudia Nechita și Lăcrămioara Perijoc, implicate într-un proiect inedit. Le ajută pe femeile abuzate

21 sept. 2025, 14:37, Sport
Pugilistele Claudia Nechita și Lăcrămioara Perijoc, implicate într-un proiect inedit. Le ajută pe femeile abuzate

Aproape că nu există o zi în care mass-media să nu prezinte diferite cazuri ale unor femei abuzate. Din păcate acest lucru a devenit un fapt cotidian.

De la violență fizică, violuri, abuzuri de tot felul, multe femei ajung să-și ceară cu disperare dreptatea fie la poliție, în justiție sau în opinia publică.

Pugilistele Claudia Nechita și Lăcrămioara Perijoc, implicate într-un proiect inedit. Le ajută pe femeile abuzate

Foarte multe sunt cele care aleg să tacă și sa suporte la nesfârșit astfel de abuzuri.

Romina Gingașu, soția unuia dintre proprietarii de la Ferrari, a inițiat un program inedit intitulat „Red Woman” realizat în colaborare cu pugilistele Lăcrămioara Perijoc și Claudia Nechita.

Este un program prin intermediul căruia femeile abuzate își pot recăpăta personalitatea învățând de la cele doua mari sportive tehnici de autoapărare prin box.

„Am avut trei astfel de module în care au venit zeci de femei care s-au confruntat de-a lungul timpului cu violența domestică în foarte multe forme ale ei. Am întâlnit cazuri dramatice. Persoane aflate cu moralul la pământ.

După cursurile practice pe care le-au făcut cu noi, după ce am stat foarte mult de vorbă, au învățat cum să reacționeze în anumite situații limită. Și-au recăpătat puterea de a lupta devenind mult mai încrezătoare”, a precizat Claudia Nechita.

Deocamdată s-au derulat doar trei module din acest proiect urmând ca Romina Gingașu să decidă când va putea fi reluat. „Această implicare a mea și a Lăcrămioarei în social se vede că a fost una benefică. Ne dorim ca acest proiect să poată continua”, a mai precizat Claudia Nechita.

Campionatele Naționale, un nou prilej de antrenamente oficiale

La finalul acestei săptămâni în stațiunea Eforie Nord au fost organizate Campionatele Naționale la box feminin. Atât Claudia cât și Lăcrămioara s-au impus fără probleme la categoriile lor de greutate.

„Meciurile au fost niște antrenamente oficiale. Noi ne-am făcut treaba și am reușit să cucerim centurile de campioane”, a mai explicat Claudia Nechita.

Mediafax
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
Digi24
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
Cancan.ro
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o vacanţă
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Mediafax
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în Alaska
Click
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Digi24
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor i-a furat identitatea: „Aveau numele și data mea de naștere
Cancan.ro
Boala Lyme o consumă! Celebra vedetă este pe patul de spital și luptă: 'Handicapul invizibil al bolii'
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mara Bănică înainte de operații estetice. Nimeni nu o mai recunoaște! Acum, jurnalista arată diferit!
observatornews.ro
Frații Tate, speriați de un bărbat cu pistol airsoft la vila lor din Voluntari. Ce plănuia individul
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
El este Daniel, românul găsit mort în grădina locuinței sale din Italia. Descoperirea a fost făcută chiar de soția lui
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Cum se băteau politicienii români la sfârșitul secolului al XIX-lea
Capital.ro
Data la care intră pensiile în România. Seniorii care vor primi banii mai devreme în octombrie
Evz.ro
Un fruct exotic puțin cunoscut în România, cheia în lupta cu cancerul
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
David Pușcaș are de gând să lupte cu mama lui adoptivă, Luminița Anghel, pentru dreptul la casă? „O să spun prin tot ce am trecut, prin câte nedreptăți.”
RadioImpuls
Reacția EXPLOZIVĂ a lui Călin Donca după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Afaceristul l-a lovit exact unde doare: "Să îți găsești bunul simț, onoarea, demnitatea și bărbăția ca să îți ceri scuze pentru răul pe care mi l-ai făcut"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Deși este în plină expansiune, industria longevității are probleme majore, avertizează experții
VIDEO EXCLUSIV Obiecte de colecție rare, din aur, sunt scoase la LICITAȚIE de Artmark:”Lingourile sunt produse de cele mai prestigioase turnătorii din lume”
17:30
Obiecte de colecție rare, din aur, sunt scoase la LICITAȚIE de Artmark:”Lingourile sunt produse de cele mai prestigioase turnătorii din lume”
Eșec pe linie, până acum, pentru Oana Țoiu, în SUA. Nu a bifat nicio bilaterală importantă. Nu a călcat în Departamentul de Stat, instituție echivalentă cu Ministerul Afacerilor Externe. Niciun orizont clar pentru vizita de “la anul” a președintelui Nicușor Dan
17:29
Eșec pe linie, până acum, pentru Oana Țoiu, în SUA. Nu a bifat nicio bilaterală importantă. Nu a călcat în Departamentul de Stat, instituție echivalentă cu Ministerul Afacerilor Externe. Niciun orizont clar pentru vizita de “la anul” a președintelui Nicușor Dan
ACTUALITATE Cele mai bizare cazări din Europa. Locurile în care turiștii dorm în închisoare sau chiar într-o macara
17:21
Cele mai bizare cazări din Europa. Locurile în care turiștii dorm în închisoare sau chiar într-o macara
PODCAST ALTCEVA Profesorul Horațiu Moldovan, reputat chirurg: „Asocierea cu PIANIȘTII este reală, s-a făcut de multe ori în istorie”
17:15
Profesorul Horațiu Moldovan, reputat chirurg: „Asocierea cu PIANIȘTII este reală, s-a făcut de multe ori în istorie”
EXTERNE Este oficial. Marea Britanie, Canada și Australia au RECUNOSCUT Statul Palestina. Urmează Portugalia. Liniște la Tel Aviv
17:00
Este oficial. Marea Britanie, Canada și Australia au RECUNOSCUT Statul Palestina. Urmează Portugalia. Liniște la Tel Aviv
TENSIUNI Discuții la cel mai înalt nivel în cadrul NATO, după ce Rusia a intrat în spațiul aerian al Estoniei
16:42
Discuții la cel mai înalt nivel în cadrul NATO, după ce Rusia a intrat în spațiul aerian al Estoniei