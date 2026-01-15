Prima pagină » Sport » Rapid a TRANSFERAT din Superliga. „Este un vis”

15 ian. 2026, 18:41, Sport
Rapid l-a transferat pe fundașul Robert Sălceanu, de la Petrolul Ploiești, care a mai jucat la Dunărea Călărași, Gloria Buzău și Farul Constanța.

Sălceanu e al doilea transfer al Rapidului în această iarnă, după atacantul Daniel Paraschiv, împrumutat de la Real Oviedo.

„Robert Sălceanu este fotbalistul Rapidului! Fundașul stânga în vârstă de 22 de ani vine de la Petrolul Ploiești și a semnat un contract valabil pe 3 ani și jumătate cu Rapid” scrie pagina de Facebook a Rapidului.

„Este un vis ca la doar două zile de la ziua mea să semnez cu Rapidul. E cel mai frumos cadou. Abia aștept să joc în Giulești în fața Rapidiștilor!”, a spus Robert Sălceanu.

Rapid a plătit 400.000 de euro, potrivit Digi Sport, pentru acest transfer. Cota lui Robert Sălceanu, potrivit Transfermarkt, e de 300.000 de euro.

Cristi Ignat și Rareș Pop, jucători care reprezintă opțiuni pentru regula U21, ajung la Petrolul sub formă de împrumut până la finalul sezonului. Petrolul s-a despărțit în această iarnă de șase jucători, Valentin Țicu (Dinamo București), Cătălin Tolea (împrumutat la FC Voluntari), Iustin Răducan, Robert Sălceanu (Rapid), Denis Radu și Jerome Onguene (ambii împrumutați la Eyupspor).

„Mulțumim, Robert Sălceanu! FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu gruparea Rapid București, privind transferul jucătorului Robert Sălceanu. Tânărul fotbalist venise la Ploiești în luna august, impunându-se rapid ca titular al postului de fundaș stânga. Încadrându-se și în criteriile necesare pentru jucătorii „under”, Sălceanu a bifat 14 meciuri în campionat și două în Cupa României, trecându-și în cont și golul cu care „galben-albaștrii” au obținut un punct în deplasarea cu FCSB. Tot în această toamnă el a intrat și în circuitul reprezentativei România „U21”, fiind titular în partida cu Finlanda, din cadrul preliminariilor Campionatului European. Mult succes, Robert Sălceanu”, arată comunicat celor de la Petrolul Ploiești.

