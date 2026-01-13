Prima pagină » Sport » Victor Angelescu a lămurit MUTĂRILE din lotul Rapidului. „Trei jucători trebuie să mai vină”

13 ian. 2026, 09:44
Victor Angelescu a precizat că Rapid îl va aduce pe fundașul stânga Robert Sălceanu, de la Petrolul, și că echipa din Giulești va mai transfera trei jucători.

Posturile dorite pentru a fi acoperite sunt mijlocaș, fundaș stânga și portar, pentru că Franz Stolz a plecat de la echipă și Marian Aioani e singurul goalkeeper din lotul actual.

Acționarul Rapidului a spus și ce jucători vor pleca de la echipă în această iarnă.

Rapid joacă primul meci oficial din acest an cu Metaloglobus, sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 20:00, în etapa 22 din Superliga.

„Trei jucători trebuie să mai vină. Doi jucători ni-i doream dinainte, înainte să plece cineva. L-am adus pe Paraschiv, atacantul. Avem nevoie de mijlocaș, de încă un portar, pentru că Stolz a plecat, și mai avem nevoie de cineva în banda stângă, un fundaș stânga, pentru că noi real am stat într-un fundaș stânga.

Bădescu putea să joace și nu putea, pentru că vine din fundaș central, și singurul fundaș stânga de meserie a fost Borza. Mai puteau și Braun sau Onea, dar ei nu sunt fundași stânga și atunci am mai avea nevoie de un fundaș stânga.

Încă discutăm pentru Sălceanu. Eu sper că da. Sunt negocieri între cluburi, dar și cu jucătorul. Sper să definitivăm. Dacă nu, vom aduce pe altcineva. Micovschi pleacă la FC Argeș, definitiv. Rareș Pop vom vedea, ori se va duce undeva să joace meci de meci, ori va rămâne la noi, dar împrumut. Sunt mai multe cluburi interesate de el, printre care și Petrolul. Mai sunt două cluburi care îl vor, împrumut, dar vom vedea.

Dacă ar veni Sălceanu și am avea doi fundași under, mai rămân și Vulturar, Gabi Gheorghe, atunci ne-am dori, pentru că Rareș Pop e un jucător important și ar trebui să joace meci de meci. Sunt multe echipe care îl vor. Rareș Pop a început bine când a venit. A avut un început de sezon bun. Underii de la noi au anumite fluctuații, majoritatea de la noi. Eu îl cunosc foarte bine, se antrenează exemplar, își dorește foarte mult, dar poziția lui de bază e aripa dreaptă, unde joacă Dobre, care a fost și este cel mai bun jucător al nostru, golgheterul campionatului”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.

