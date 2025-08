Rapid e noul lider al Superligii după ce a învins pe FC Botoșani cu 2-1 în ultimul meci din etapa a patra. Au marcat Antoine Baroan (60, 69), respectiv Hervin Ongenda (84).

FC Botoşani e pe locul 6 în Superliga, cu 5 puncte.

Au jucat echipele:

RAPID: Stolz – Onea (Cr. Manea 42), D. Ciobotariu, Kramer, Borza (R. Pop 65) – K. Keita, Hromada (Gojkovic 85) – A. Dobre, T. Christensen, Micovschi (Braun 65) – Jambor (Baroan 46). ANTRENOR: Costel Gâlcă

FC BOTOŞANI: Anestis – Ilaş, Suta, Charles Petro, M. Pavlovic – M. Bordeianu (G. David 46), Aldair Ferreira (Kovtalyuk 87) – Mitrov (M. Dumitru 58), Pănoiu (Ongenda 71), Mailat (Bodişteanu 71) – Dumiter. ANTRENOR: Leo Grozavu

Rapid, noul lider din Superliga. Adversarii acuză arbitrajul. „Dacă așa se calibrează liniile în Giulești”

„Am întâlnit un Rapid care nu m-a impresionat, dar se vede că este o echipă bună. Diferența se face și în salariile plătite, dar consider că în pofida jocului nu foarte reușit puteam scoate mai mult.

Dacă extragem puțin primul gol. Primul gol mi se pare dubios. Nu vrem să fim păcăliți de maniera asta. Vede toată țara. Dacă așa se calibrează liniile în Giulești… Îmi pare rău.

A zis că e o fază la limită și așteaptă decizia din VAR centralul. Am văzut și eu decizia din VAR. Sunt trase așa…ca la… La golul doi: un fault pe la mijlocul terenului, a lăsat faza să joace. Când a văzut domnul Coza că facem 2-1 n-a mai dat un fault la 16 metri. La Bodișteanu a fost fault clar. Nu trebuie să îi dea cu două picioare. L-a împins din spate, adversarul nu avea nicio șansă să joace mingea, Bodișteanu a căzut, dar arbitrul a lăsat jocul să continue.

Nu de asta am pierdut. Ne-am trezit un pic cam târziu. Am avut probleme, improvizații în toate compartimentele. Dacă vrei să scoți puncte la Rapid, trebuie să fii mult mai curajos. Nu am făcut o partidă fantastică, dar cred că puteam să scoatem mai mult. Puteam scoate mai mult dacă aveam mai mulți dintre titulari.

N-am fost inspirați în fazele de atac. Am avut câteva oportunități care puteau să fie atacuri periculoase dacă erau jucate diferit. Ne-a lipsit inspirația în față. Am avut jucători care nu au avut cel mai bun randament. Ăsta este motivul pentru care am pierdut. Nu era nevoie de un ajutor din exterior.

Eram într-un moment bun. Și puteam să scoatem mai mult în alte condiții. Am pierdut un meci. E o bătălie într-un război foarte lung. Sperăm să avem mai multă vigoare. Să fim lăsați să jucăm. Împotriva echipelor mari trebuie să fii mai bun decât ei de două ori ca să poți scoate ceva.

Ongenda nu e la nivel. Poate juca un 15-20 de minute, poate 30, într-un context. A început greoi jocul. Golul marcat i-a dat „aripi”. Avem jucători care au fostsub nivelul lor. Sperăm după întreruperea din septembrie să avem un lot care să fie foarte echilibrat și atunci cei mai în formă vor juca”, a spus Leo Grozavu, la Digi Sport.