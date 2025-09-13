Prima pagină » Sport » Rapid rămâne pe podium, după 0-0 la Cluj! Programul etapei a 9-a din Superliga

13 sept. 2025, 07:57, Sport
Rapid a remizat vineri seara, în deplasare, scor 0-0, cu formația Universitatea Cluj, în etapa a noua din Superligă.

În urma acestui rezultat, Rapid are 19 puncte, cu unul mai puțin decât liderul Universitatea Craiova, care duminică joacă acasă cu Farul. De partea cealaltă, U Cluj a adunat 13 puncte și a urcat pe ultimul loc de play-off.

„Meciul, în general, a fost foarte echilibrat, dar noi am avut ocaziile mai clare, am avut și un penalty și e păcat, pentru că jucătorii mei azi au avut o atitudine foarte bună, au stat bine în teren, dar, din păcate, nu am luat cele trei puncte.

Mi-a plăcut atitudinea jucătorilor mei, au gestionat foarte bine momentele, trebuia să câștigăm. Eu cred că ne mai trebuie un mijlocaș, un atacant, pentru a ne lupta la titlu. Am spus-o și o repet”, a declarat Costel Gâlcă după meciul cu U Cluj, potrivit Digi Sport.

„Mi-a plăcut cum a intrat Postolachi. Pentru primul joc a adus maturitate, inteligență. A dat 2-3 pase bune. Felul lui de a fi, liniștea pe care o are, sunt convins că ne va ajuta. Vedem unde îl vom folosi. S-ar putea să schimb total echipa. Mă gândesc la altă strategie.

Nistor a avut puține accidentări, se pregătește bine. Rămâne important pentru noi. E foarte important să depășească recordurile, dar mai ales să fie sănătos. Nu mai așteptăm jucători. Nu mai este loc”, a spus Ovidiu Sabău, la Digi Sport.

Care au fost cele două distribuții?

  • U CLUJ: Gertmonas – Mikanovic, J. Cisse, I. Cristea (Capradosi 46), Chipciu – Artean, G. Simion (D. Codrea 79), Bic (Macalou 65) – Nistor (Postolachi 65) – A. Trică (Bota 64), Lukic. Antrenor Ioan Ovidiu Sabău
  • RAPID: Aioani – Cr. Manea (Onea 70), Paşcanu, Kramer, Braun – K. Keita, Vulturar (G. Gheorghe 79) – Al. Dobre (Hromada 46), T. Christensen, Petrila (Micovschi 79) – Koljic (Baroan 63). Antrenor Costel Gâlcă

Când se joacă etapa 9?

Sâmbătă, 13 septembrie

Ora 16.00 UTA Arad – FC Argeş
Ora 21.30 Universitatea Craiova – Farul Constanţa

Duminică, 14 septembrie
Ora 15.45 Oţelul Galaţi – FC Botoşani
Ora 18.00 Metaloglobus Bucureşti – CFR 1907 Cluj
Ora 21.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FCSB

Luni, 15 septembrie
Ora 18.00 FC Hermannstadt – Unirea Slobozia
Ora 21.00 Petrolul Ploieşti – Dinamo Bucureşti

Mediafax
