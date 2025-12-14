Prima pagină » Actualitate » Va fi iarna secolului sau nu? Prognoză de ultima oră de la meteorologul ANM, pentru Gândul

14 dec. 2025, 12:55, Actualitate
Va fi iarna secolului sau nu? Prognoză de ultima oră de la meteorologul ANM, pentru Gândul

Unde sunt zăpezile de altădată? În ultimii ani este întrebarea pe care o regăsim printre cei care au prins ierni grele, dar care s-au și bucurat de zăpadă. Vom avea iarnă și zăpadă de Crăciun și de Anul Nou sau nu? Momentan, perspectivele nu sunt chiar optimiste pentru iubitorii de irană, sigur! Această perioadă a lunii decembrie – cu estimări meteo până în jurul datei de 22 decembrie – vine cu vreme mai caldă, ținând cont de acestă perioadă a anului.

Cât va mai ține această vreme caldă?

Meteorologul de serviciu al ANM a transmis, într-o informare pentru Gândul – că, pe parcursul zilei de astăzi – avem termperaturi cuprinse, la nivelul țării, între 12 grade, cu valori de cel mult 6 grade în București. Pe parcursul zilei de luni, vor fi temperaturi maxime între 3 și 11 grade.

„În următoarea perioadă, în zonele joase de relief vor predomina norii stratiformi și ceața, atât pe parcursul zilei de astăzi – în special în Vest-Nord-Vest-Centru – deci în regiunile intracarpatice și local în partea de Sud de a țării, izolat asociate cu burniță sau ploaie slabă. În rest, în zona montană și submontană, în principal, pe parcursul următoarelor zile, vremea va fi frumoasă, cu cer variabil și fără precipitații.

Din punct de vedere termic, ne situăm cu valori de temperatură, în special în timpul zilei, peste mediile multianuale ale perioadei. Adică, pe parcursul zilei de astăzi, termperaturi cuprinse, la nivelul țării, între 12 grade, cu valori de cel mult 6 grade în București. Pe marcursul zilei de luni, vor fi temperaturi maxime între 3 și 11 grade, cu cele mai mari valori în dealurile sudice și minime între – 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și până la 3 grade pe litoral. 

Va mai ține această vreme mai caldă, decât în mod obișnuit pentru normalul perioadă, o bună perioadă de timp –  cel puțin până după data de 20 decembrie până în 22 – când avem estimările cele mai precise”, a precizat meteorologul de serviciu.

